Трамп стремится к окончанию войны в Украине и открыт практически к любому механизму - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США заявил, что Трамп хочет завершения войны в Украине. Он готов поддержать любой механизм для установления длительного мира, ведь конфликт не имеет военного решения.
Президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны в Украине и готов поддержать любой механизм, который будет способствовать установлению прочного и длительного мира. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Анталии, пишет УНН.
Я думаю, что сегодняшняя встреча закладывает основу для того, что, я надеюсь, будет очень успешной встречей на уровне лидеров, которая состоится в скором времени
Детали
"Я также думаю, что очевидно, что главным вопросом, который волнует всех, является то, что происходит с рф и Украиной. Президент Соединенных Штатов четко дал понять, что он хочет, чтобы война закончилась", - отметил Рубио.
Он (Трамп - ред.) открыт практически к любому механизму, который поможет нам наладить прочный и длительный мир
По его словам, в США убеждены, что конфликт не имеет военного решения и может завершиться только дипломатическим путем.
"Чем быстрее будет достигнута договоренность, тем меньше будет жертв и разрушений", - подчеркнул госсекретарь США.
Дополнение
Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что США находятся в выгодном положении для соглашения по Украине, поскольку обе стороны стремятся к миру. Он также подчеркнул, что трехдневное перемирие от путина - это прогресс.