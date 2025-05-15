Трамп стремится к окончанию войны в Украине и открыт практически к любому механизму - Рубио

Президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны в Украине и готов поддержать любой механизм, который будет способствовать установлению прочного и длительного мира. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Анталии, пишет УНН.

Я думаю, что сегодняшняя встреча закладывает основу для того, что, я надеюсь, будет очень успешной встречей на уровне лидеров, которая состоится в скором времени - отметил Рубио.

Детали

"Я также думаю, что очевидно, что главным вопросом, который волнует всех, является то, что происходит с рф и Украиной. Президент Соединенных Штатов четко дал понять, что он хочет, чтобы война закончилась", - отметил Рубио.

Он (Трамп - ред.) открыт практически к любому механизму, который поможет нам наладить прочный и длительный мир - подчеркнул госсекретарь США.

По его словам, в США убеждены, что конфликт не имеет военного решения и может завершиться только дипломатическим путем.

"Чем быстрее будет достигнута договоренность, тем меньше будет жертв и разрушений", - подчеркнул госсекретарь США.

Дополнение

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что США находятся в выгодном положении для соглашения по Украине, поскольку обе стороны стремятся к миру. Он также подчеркнул, что трехдневное перемирие от путина - это прогресс.