Трамп: пропозиція путіна про "триденне перемир'я" – це вже багато

Пропозиція російського диктатора володимира путіна про "триденне перемирʼя" – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

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Говорячи про "мирні зусилля" в контексті російсько-української війни, він сказав, що "ми перебуваємо в хорошому становищі для укладення угоди", і обидві сторони цього прагнуть.

Я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться. Ми сподіваємося, що так і буде. Як ви знаєте, путін оголосив про триденне припинення вогню, що звучить не так вже й багато, але це дуже багато, якщо ви знаєте, з чого ми почали - сказав Трамп.

При цьому він попередив, що "ви будете дуже розчаровані, коли дізнаєтеся, що реальна кількість загиблих набагато більша, ніж ті цифри, які публікуються".

"Думаю, росіє, з урахуванням нинішніх цін на нафту та їхнього зниження … ми в хорошому становищі, щоб досягти мирного врегулювання в Україні", - додав президент США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп чекає на співпрацю з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заради припинення війни між росією та Україною.

Трамп заявив, що у нього були "хороші дискусії" щодо України та росії