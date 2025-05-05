Трамп: предложение путина о "трехдневном перемирии" – это уже много
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США находятся в выгодном положении для соглашения по Украине, поскольку обе стороны стремятся к миру. Он также подчеркнул, что трехдневное перемирие от путина – это прогресс.
Предложение российского диктатора владимира путина о "трехдневном перемирии" – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
Детали
Говоря о "мирных усилиях" в контексте российско-украинской войны, он сказал, что "мы находимся в хорошем положении для заключения соглашения", и обе стороны к этому стремятся.
Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет. Мы надеемся, что так и будет. Как вы знаете, путин объявил о трехдневном прекращении огня, что звучит не так уж и много, но это очень много, если вы знаете, с чего мы начали
При этом он предупредил, что "вы будете очень разочарованы, когда узнаете, что реальное количество погибших намного больше, чем те цифры, которые публикуются".
"Думаю, россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения … мы в хорошем положении, чтобы достичь мирного урегулирования в Украине", - добавил президент США.
Напомним
Президент США Дональд Трамп ждет сотрудничества с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ради прекращения войны между россией и Украиной.
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