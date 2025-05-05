Трамп чекає на співпрацю з Ердоганом заради припинення війни між росією та Україною

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорювалися ключові міжнародні питання, зокрема й війна в Україні. Про це він повідомив у дописі в своїй соціальній мережі True Social, пише УНН.

Я ... мав дуже хорошу і продуктивну телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка стосувалася багатьох питань, включаючи війну з росією/Україною, все, що стосується Сирії, Гази і багато іншого

Він також додав, що президент Туреччини запросив його до своєї країни і так само відвідає і Вашингтон. Також Трамп підкреслив, що мав чудові стосунки з Ердоганом під час свого першого президентства.

Ми тісно співпрацювали над багатьма питаннями... У будь-якому випадку, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з Президентом Ердоганом у справі припинення безглуздої, але смертоносної війни між росією і Україною - зараз!