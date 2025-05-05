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Трамп чекає на співпрацю з Ердоганом заради припинення війни між росією та Україною

Київ • УНН

 • 5094 перегляди

Дональд Трамп повідомив, що обговорив з Реджепом Ердоганом війну в Україні, ситуацію в Сирії та запрошення відвідати Туреччину. Трамп наголосив на припиненні війни між росією та Україною.

Трамп чекає на співпрацю з Ердоганом заради припинення війни між росією та Україною

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорювалися ключові міжнародні питання, зокрема й війна в Україні. Про це він повідомив у дописі в своїй соціальній мережі True Social, пише УНН.

Я ... мав дуже хорошу і продуктивну телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка стосувалася багатьох питань, включаючи війну з росією/Україною, все, що стосується Сирії, Гази і багато іншого 

- пише Трамп.

Він також додав, що президент Туреччини запросив його до своєї країни і так само відвідає і Вашингтон. Також Трамп підкреслив, що мав чудові стосунки з Ердоганом під час свого першого президентства. 

Ми тісно співпрацювали над багатьма питаннями... У будь-якому випадку, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з Президентом Ердоганом у справі припинення безглуздої, але смертоносної війни між росією і Україною - зараз! 

- підсумував американський президент.

Нагадаємо

Раніше Reuters повідомляло, що Президент США Дональд Трамп заявив, що в останнім часом він та його радники провели кілька корисних дискусій про росію та Україну. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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