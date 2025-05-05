Трамп заявив, що у нього були "хороші дискусії" щодо України та росії

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що в останнім часом він та його радники провели кілька корисних дискусій про росію та Україну. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

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Виступаючи перед журналістами під час повернення до Білого дому після вихідних у Флориді, у Трампа запитали, чи планує він зустрітися з президентом росії володимиром путіним у Саудівській Аравії. Глава Білого дому сказав, що не думав про це. Водночас, американський лідер додав, що "у нас були дуже хороші дискусії" про росію та Україну в останні дні.

Подробиці цих розмов Дональд Трамп представникам ЗМІ не розкрив. Проте додав, що між українською та російською сторонами на тлі війни - "багато ненависті".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що він може підписати законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти росії, якщо кремль не доведе, що готовий рухатися до мирної угоди.

"росії доведеться відмовитися від усієї України": Трамп про підписання мирної угоди