"росії доведеться відмовитися від усієї України": Трамп про підписання мирної угоди
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що росія хоче захопити всю територію України, а не лише окуповані регіони. Він додав, що без його втручання москва вже б боролася за всю країну.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що росія прагне захопити всю територію України, а не лише ті регіони, які вона наразі контролює. Про це Глава Білого дому заявив в інтерв'ю програмі Meet the Press, інформує УНН з посиланням на NBC News.
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За словами Дональда Трампа, якщо росія хоче укласти мирну угоду для завершення війни, яку розпочала проти України, то вона буде змушена відмовитися від амбіцій окупувати всю територію України.
росії доведеться відмовитися від усієї України. Бо саме цього вони хочуть
Він зазначив, що у разі відсутності його втручання москва б уже "боролася за всю Україну". Ведуча поцікавилася, чи йдеться саме про всю територію України, а не лише про частину, на яку претендує росія. Президент США відповів:
Ні, ні. росії доведеться відмовитися від усієї України. Бо росія хоче всю Україну
Дональд Трамп також розповів, що лідери Європейського Союзу неодноразово просили його зателефонувати володимиру путіну, оскільки російський президент ігнорував їхні дзвінки.
Нагадаємо
Білий дім пропонував Україні "погодитися на мирний план і віддати щонайменше п'яту частину своєї території".
Дональд Трамп заявляв, що Крим залишиться під контролем росії, посилаючись на те, що Зеленський це розуміє. Він додав, що півострів перейшов до росіян за часів Обами.
"Ближчі до однієї зі сторін": Трамп прокоментував перемовини з Україною і росією щодо мирної угоди04.05.25, 17:28 • 3878 переглядiв