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Білий дім наполягає на мирному плані для України з втратою частини територій - Bild

Київ • УНН

 • 5106 перегляди

США пропонують Україні погодитися на мирний план і віддати частину території. Україна збільшила виробництво дронів та гаубиць, але проблема залишається в кількості людей.

Білий дім наполягає на мирному плані для України з втратою частини територій - Bild

Білий дім дедалі наполегливіше пропонує Україні "погодитися на мирний план і віддати щонайменше п'яту частину своєї території" після нещодавньої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Ватинкані. Про це повідомляє BILD, передає УНН.

Деталі

Попри те, що Україна понад чотири місяця не має нових поставок озброєнь з США, країна почала більше вкладатися у власну оборонну промисловість. Виробництво ударних дронів-камікадзе зросло з 600 тисяч штук у 2023 році, а 2024 року ця цифра склала до 1,5 мільйонів - до кінця 2025 ця цифра має дотягнути до трьох мільйонів.

Крім того, якщо 2022 року Україна взагалі не виробляла власні гаубиці, то тепер щомісяця виробляє 20 самохідних артилерійських установок "Богдана". До того ж, частину 155-мм снарядів до них також збирають в Україні.

Але головною проблемою Сил оборони України залишається кількість людей, йдеться в публікації.

"Ознака слабкості США": лідер демократів у Сенаті жорстко розкритикував Трампа через Україну28.04.25, 00:18 • 15464 перегляди

Євген Устименко

Євген Устименко

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