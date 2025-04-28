Белый дом настаивает на мирном плане для Украины с потерей части территорий - Bild

Белый дом все настойчивее предлагает Украине "согласиться на мирный план и отдать по меньшей мере пятую часть своей территории" после недавней встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватинкане. Об этом сообщает BILD, передает УНН.

Детали

Несмотря на то, что у Украины более четырех месяцев нет новых поставок вооружений из США, страна начала больше вкладываться в собственную оборонную промышленность. Производство ударных дронов-камикадзе выросло с 600 тысяч штук в 2023 году, а в 2024 году эта цифра составила до 1,5 миллионов - к концу 2025 года эта цифра должна дотянуть до трех миллионов.

Кроме того, если в 2022 году Украина вообще не производила собственные гаубицы, то теперь ежемесячно производит 20 самоходных артиллерийских установок "Богдана". К тому же, часть 155-мм снарядов к ним также собирают в Украине.

Но главной проблемой Сил обороны Украины остается количество людей, говорится в публикации.

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