"Ознака слабкості США": лідер демократів у Сенаті жорстко розкритикував Трампа через Україну
Київ • УНН
Чак Шумер засудив дії Трампа щодо війни в Україні, заявивши, що США ризикують альянсами та виглядають слабкими. Він попередив, що стратегія Трампа може "підбадьорити супротивників" США.
Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер засудив дії президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.
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За словами політика, США ризикують своїми європейськими альянсами та роблять країну "такою, що виглядає слабкою" перед зовнішніми противниками.
Європейці заступилися за нас - увесь Захід заступився за нас. Вони вклали гроші. Вони використовували всілякі дипломатичні та економічні інструменти, щоб підтримати нас, і як Європа знову нам довірятиме, якщо Трамп відмовиться?
Він попередив, що стратегія Трампа може "підбадьорити супротивників нації".
Найгірше те, що це ознака того, що Сполучені Штати слабкі. Це надсилає сигнал кожному диктатору в Китаї, Північній Кореї, Ірані, що якщо ви почнете залякувати Трампа, ви досягнете свого
Він додав, що було б "моральною трагедією зрадити Зеленського" та вийти з переговорів про припинення вогню, при цьому Трамп "прямує в цьому напрямку".
Нагадаємо
У Ватикані Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За словами Глави української держави, це була символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною.
росія та Україна мають чимось пожертвувати для миру - Рубіо27.04.25, 19:01 • 3348 переглядiв