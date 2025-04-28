"Ознака слабкості США": лідер демократів у Сенаті жорстко розкритикував Трампа через Україну

Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер засудив дії президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.

За словами політика, США ризикують своїми європейськими альянсами та роблять країну "такою, що виглядає слабкою" перед зовнішніми противниками.

Європейці заступилися за нас - увесь Захід заступився за нас. Вони вклали гроші. Вони використовували всілякі дипломатичні та економічні інструменти, щоб підтримати нас, і як Європа знову нам довірятиме, якщо Трамп відмовиться?

Він попередив, що стратегія Трампа може "підбадьорити супротивників нації".

Найгірше те, що це ознака того, що Сполучені Штати слабкі. Це надсилає сигнал кожному диктатору в Китаї, Північній Кореї, Ірані, що якщо ви почнете залякувати Трампа, ви досягнете свого