"россии придется отказаться от всей Украины": Трамп о подписании мирного соглашения
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что россия хочет захватить всю территорию Украины, а не только оккупированные регионы. Он добавил, что без его вмешательства москва уже бы боролась за всю страну.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия стремится захватить всю территорию Украины, а не только те регионы, которые она сейчас контролирует. Об этом Глава Белого дома заявил в интервью программе Meet the Press, информирует УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
По словам Дональда Трампа, если Россия хочет заключить мирное соглашение для завершения войны, которую начала против Украины, то она будет вынуждена отказаться от амбиций оккупировать всю территорию Украины.
России придется отказаться от всей Украины. Потому что именно этого они хотят
Он отметил, что в случае отсутствия его вмешательства Москва бы уже "боролась за всю Украину". Ведущая поинтересовалась, идет ли речь именно о всей территории Украины, а не только о части, на которую претендует Россия. Президент США ответил:
Нет, нет. России придется отказаться от всей Украины. Потому что Россия хочет всю Украину
Дональд Трамп также рассказал, что лидеры Европейского Союза неоднократно просили его позвонить Владимиру Путину, поскольку российский президент игнорировал их звонки.
Напомним
Белый дом предлагал Украине "согласиться на мирный план и отдать по меньшей мере пятую часть своей территории".
Дональд Трамп заявлял, что Крым останется под контролем России, ссылаясь на то, что Зеленский это понимает. Он добавил, что полуостров перешел к россиянам во времена Обамы.
"Ближе к одной из сторон": Трамп прокомментировал переговоры с Украиной и россией о мирном соглашении04.05.25, 17:28 • 3732 просмотра