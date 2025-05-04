"россии придется отказаться от всей Украины": Трамп о подписании мирного соглашения

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей
4 мая, 13:59 • 15673 просмотра

Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей

3 мая, 09:33 • 68511 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 125632 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 126394 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 85595 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 88140 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 91718 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 64859 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 77353 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 124805 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
1м/с
84%
743 мм
Популярные новости

Украину ждут три дождливых дня

4 мая, 12:07 • 14201 просмотра

Трамп в образе Папы Римского: католический мир реагирует на скандальную фотографию президента США

4 мая, 12:21 • 22375 просмотра

Непогода накрыла Ивано-Франковскую область и повалила десятки деревьев, травмирована женщина

4 мая, 14:46 • 11847 просмотра

Украина ожидает 1,8 млн снарядов и обсуждает создание авиашколы F-16 в Чехии - Зеленский

15:46 • 9860 просмотра

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

16:24 • 7194 просмотра
публикации

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 126394 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 63432 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 93828 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 101045 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 124805 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Петр Павел

Олег Синегубов

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Харьковская область

Соединенные Штаты

Израиль

Реклама
УНН Lite

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

16:24 • 7200 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 29651 просмотра

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 43671 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 91718 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 42015 просмотра
Актуальное

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Нью-Йорк Таймс

F-16 Fighting Falcon

M142 HIMARS

"россии придется отказаться от всей Украины": Трамп о подписании мирного соглашения

Киев • УНН

 • 3028 просмотра

Дональд Трамп заявил, что россия хочет захватить всю территорию Украины, а не только оккупированные регионы. Он добавил, что без его вмешательства москва уже бы боролась за всю страну.

"россии придется отказаться от всей Украины": Трамп о подписании мирного соглашения

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия стремится захватить всю территорию Украины, а не только те регионы, которые она сейчас контролирует. Об этом Глава Белого дома заявил в интервью программе Meet the Press, информирует УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

По словам Дональда Трампа, если Россия хочет заключить мирное соглашение для завершения войны, которую начала против Украины, то она будет вынуждена отказаться от амбиций оккупировать всю территорию Украины.

России придется отказаться от всей Украины. Потому что именно этого они хотят

- сказал Дональд Трамп.

Он отметил, что в случае отсутствия его вмешательства Москва бы уже "боролась за всю Украину". Ведущая поинтересовалась, идет ли речь именно о всей территории Украины, а не только о части, на которую претендует Россия. Президент США ответил:

Нет, нет. России придется отказаться от всей Украины. Потому что Россия хочет всю Украину

- пояснил он.

Дональд Трамп также рассказал, что лидеры Европейского Союза неоднократно просили его позвонить Владимиру Путину, поскольку российский президент игнорировал их звонки.

Напомним

Белый дом предлагал Украине "согласиться на мирный план и отдать по меньшей мере пятую часть своей территории". 

Дональд Трамп заявлял, что Крым останется под контролем России, ссылаясь на то, что Зеленский это понимает. Он добавил, что полуостров перешел к россиянам во времена Обамы.

"Ближе к одной из сторон": Трамп прокомментировал переговоры с Украиной и россией о мирном соглашении04.05.25, 17:28 • 3732 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$61.56
Bitcoin
$95,725.90
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,836.16