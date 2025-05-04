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"Ближе к одной из сторон": Трамп прокомментировал переговоры с Украиной и россией о мирном соглашении

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США ближе к одной из сторон конфликта между Украиной и россией, не уточнив, к которой именно. Он выразил надежду на мирное соглашение, но признал существование "огромной ненависти".

"Ближе к одной из сторон": Трамп прокомментировал переговоры с Украиной и россией о мирном соглашении

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в переговорах с Украиной и россией по заключению мирного соглашения США ближе к одной стороне конфликта. При этом он не уточнил, о ком идет речь, сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

"США ближе с одной из сторон", — заявил Трамп на вопрос о ситуации вокруг мирных переговоров между Украиной и россией.

Он сообщил, что надеется на достижение мирного соглашения между Украиной и россией. В то же время признает, что США ближе с одной из сторон и не так близки с другой — однако назвать эти стороны отказался.

Наступит момент, когда я скажу: "Хорошо, продолжайте, будьте дальше дураками". Иногда я близок к этому, а потом происходит что-то позитивное... Возможно, ничего не получится. Возможно, это просто невозможно. Вы должны понимать: здесь огромная ненависть 

- говорит Трамп.
Павел Зинченко

Павел Зинченко

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