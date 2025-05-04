"Ближе к одной из сторон": Трамп прокомментировал переговоры с Украиной и россией о мирном соглашении

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в переговорах с Украиной и россией по заключению мирного соглашения США ближе к одной стороне конфликта. При этом он не уточнил, о ком идет речь, сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

"США ближе с одной из сторон", — заявил Трамп на вопрос о ситуации вокруг мирных переговоров между Украиной и россией.

Он сообщил, что надеется на достижение мирного соглашения между Украиной и россией. В то же время признает, что США ближе с одной из сторон и не так близки с другой — однако назвать эти стороны отказался.