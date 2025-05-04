"Ближчі до однієї зі сторін": Трамп прокоментував перемовини з Україною і росією щодо мирної угоди

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що в переговорах з Україною та росією щодо укладання мирної угоди США ближче до однієї сторони конфлікту. При цьому він не уточнив, про кого йдеться, повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

"США ближчі з однією зі сторін", — заявив Трамп на запитання про ситуацію навколо мирних перемовин між Україною та росією.

Він повідомив, що сподівається на досягнення мирної угоди між Україною та росією. Водночас визнає, що США ближчі з однією зі сторін і не такі близькі з іншою — однак назвати ці сторони відмовився.