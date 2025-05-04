"Ближчі до однієї зі сторін": Трамп прокоментував перемовини з Україною і росією щодо мирної угоди
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США ближчі до однієї зі сторін конфлікту між Україною та росією, не уточнивши, котру саме. Він висловив надію на мирну угоду, але визнав існування "величезної ненависті".
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що в переговорах з Україною та росією щодо укладання мирної угоди США ближче до однієї сторони конфлікту. При цьому він не уточнив, про кого йдеться, повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
"США ближчі з однією зі сторін", — заявив Трамп на запитання про ситуацію навколо мирних перемовин між Україною та росією.
Він повідомив, що сподівається на досягнення мирної угоди між Україною та росією. Водночас визнає, що США ближчі з однією зі сторін і не такі близькі з іншою — однак назвати ці сторони відмовився.
Настане момент, коли я скажу: "Добре, продовжуйте, будьте далі дурнями". Іноді я близький до цього, а потім відбувається щось позитивне... Можливо, нічого не вийде. Можливо, це просто неможливо. Ви маєте розуміти: тут величезна ненависть