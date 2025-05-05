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Трамп заявил, что у него были "хорошие дискуссии" по Украине и россии

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Дональд Трамп сообщил, что в последнее время он и его советники провели несколько полезных обсуждений касательно россии и Украины. Он не раскрыл детали разговоров.

Трамп заявил, что у него были "хорошие дискуссии" по Украине и россии

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что в последнее время он и его советники провели несколько полезных дискуссий о россии и Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Выступая перед журналистами по возвращении в Белый дом после выходных во Флориде, у Трампа спросили, планирует ли он встретиться с президентом россии владимиром путиным в Саудовской Аравии. Глава Белого дома сказал, что не думал об этом. В то же время, американский лидер добавил, что "у нас были очень хорошие дискуссии" о россии и Украине в последние дни.

Подробности этих разговоров Дональд Трамп представителям СМИ не раскрыл. Однако добавил, что между украинской и российской сторонами на фоне войны - "много ненависти".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что он может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против россии, если кремль не докажет, что готов двигаться к мирному соглашению. 

"россии придется отказаться от всей Украины": Трамп о подписании мирного соглашения04.05.25, 22:41 • 6610 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Белый дом
Reuters
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Соединенные Штаты
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