Трамп заявил, что у него были "хорошие дискуссии" по Украине и россии

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что в последнее время он и его советники провели несколько полезных дискуссий о россии и Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Выступая перед журналистами по возвращении в Белый дом после выходных во Флориде, у Трампа спросили, планирует ли он встретиться с президентом россии владимиром путиным в Саудовской Аравии. Глава Белого дома сказал, что не думал об этом. В то же время, американский лидер добавил, что "у нас были очень хорошие дискуссии" о россии и Украине в последние дни.

Подробности этих разговоров Дональд Трамп представителям СМИ не раскрыл. Однако добавил, что между украинской и российской сторонами на фоне войны - "много ненависти".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что он может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против россии, если кремль не докажет, что готов двигаться к мирному соглашению.

"россии придется отказаться от всей Украины": Трамп о подписании мирного соглашения