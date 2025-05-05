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Трамп ждет сотрудничества с Эрдоганом ради прекращения войны между россией и Украиной

Киев • УНН

 • 3634 просмотра

Дональд Трамп сообщил, что обсудил с Реджепом Эрдоганом войну в Украине, ситуацию в Сирии и приглашение посетить Турцию. Трамп отметил прекращение войны между россией и Украиной.

Трамп ждет сотрудничества с Эрдоганом ради прекращения войны между россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждались ключевые международные вопросы, в том числе и война в Украине. Об этом он сообщил в заметке в своей социальной сети True Social, пишет УНН.

Я ... имел очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих вопросов, включая войну с россией/Украиной, все, что касается Сирии, Газы и много другого 

- пишет Трамп.

Он также добавил, что президент Турции пригласил его в свою страну и так же посетит и Вашингтон. Также Трамп подчеркнул, что имел отличные отношения с Эрдоганом во время своего первого президентства. 

Мы тесно сотрудничали над многими вопросами... В любом случае, я с нетерпением жду сотрудничества с Президентом Эрдоганом в деле прекращения бессмысленной, но смертоносной войны между россией и Украиной - сейчас! 

- подытожил американский президент.

Напомним

Ранее Reuters сообщало, что Президент США Дональд Трамп заявил, что в последнее время он и его советники провели несколько полезных дискуссий о россии и Украине. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
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