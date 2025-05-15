Трамп прагне закінчення війни в Україні та відкритий практично до будь-якого механізму - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США заявив, що Трамп хоче завершення війни в Україні. Він готовий підтримати будь-який механізм для встановлення тривалого миру, адже конфлікт не має військового вирішення.
Президент США Дональд Трамп прагне завершення війни в Україні й готовий підтримати будь-який механізм, який сприятиме встановленню міцного і тривалого миру. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами в Анталії, пише УНН.
Я думаю, що сьогоднішня зустріч закладає основу для того, що, я сподіваюсь, буде дуже успішною зустріччю на рівні лідерів, яка відбудеться незабаром
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"Я також думаю, що очевидно, що головним питанням, яке хвилює всіх, є те, що відбувається з рф та Україною. Президент Сполучених Штатів чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб війна закінчилася", - зазначив Рубіо.
Він (Трамп - ред.) відкритий практично до будь-якого механізму, який допоможе нам налагодити міцний і тривалий мир
За його словами, у США переконані, що конфлікт не має військового вирішення і може завершитися лише дипломатичним шляхом.
"Чим швидше буде досягнуто домовленості, тим менше буде жертв і руйнувань", - підкреслив держсекретар США.
Доповнення
Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що США перебувають у вигідному становищі для угоди щодо України, оскільки обидві сторони прагнуть миру. Він також наголосив, що триденне перемир'я від путіна - це прогрес.