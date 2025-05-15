Трамп прагне закінчення війни в Україні та відкритий практично до будь-якого механізму - Рубіо

Президент США Дональд Трамп прагне завершення війни в Україні й готовий підтримати будь-який механізм, який сприятиме встановленню міцного і тривалого миру. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами в Анталії, пише УНН.

Я думаю, що сьогоднішня зустріч закладає основу для того, що, я сподіваюсь, буде дуже успішною зустріччю на рівні лідерів, яка відбудеться незабаром

"Я також думаю, що очевидно, що головним питанням, яке хвилює всіх, є те, що відбувається з рф та Україною. Президент Сполучених Штатів чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб війна закінчилася", - зазначив Рубіо.

Він (Трамп - ред.) відкритий практично до будь-якого механізму, який допоможе нам налагодити міцний і тривалий мир