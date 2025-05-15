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Трамп прагне закінчення війни в Україні та відкритий практично до будь-якого механізму - Рубіо

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Держсекретар США заявив, що Трамп хоче завершення війни в Україні. Він готовий підтримати будь-який механізм для встановлення тривалого миру, адже конфлікт не має військового вирішення.

Трамп прагне закінчення війни в Україні та відкритий практично до будь-якого механізму - Рубіо

Президент США Дональд Трамп прагне завершення війни в Україні й готовий підтримати будь-який механізм, який сприятиме встановленню міцного і тривалого миру. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами в Анталії, пише УНН.

Я думаю, що сьогоднішня зустріч закладає основу для того, що, я сподіваюсь, буде дуже успішною зустріччю на рівні лідерів, яка відбудеться незабаром

- зазначив Рубіо.

Деталі

"Я також думаю, що очевидно, що головним питанням, яке хвилює всіх, є те, що відбувається з рф та Україною. Президент Сполучених Штатів чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб війна закінчилася", - зазначив Рубіо.

Він (Трамп - ред.) відкритий практично до будь-якого механізму, який допоможе нам налагодити міцний і тривалий мир

- наголосив держсекретар США.

За його словами, у США переконані, що конфлікт не має військового вирішення і може завершитися лише дипломатичним шляхом. 

"Чим швидше буде досягнуто домовленості, тим менше буде жертв і руйнувань", - підкреслив держсекретар США.

Доповнення 

Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що США перебувають у вигідному становищі для угоди щодо України, оскільки обидві сторони прагнуть миру. Він також наголосив, що триденне перемир'я від путіна - це прогрес.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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