Трамп заявив, що все ще може поїхати до Туреччини

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що все ще може поїхати до Стамбула, якщо буде прогрес щодо переговорів про припинення вогню між росією та Україною, пише УНН з посиланням на Daily Sabah.

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"Знаєте, якщо щось трапиться, я поїду в п'ятницю", - сказав Трамп на зустрічі з катарськими чиновниками та бізнесменами у столиці Катару Досі.

Трамп заявив, що не вважає, що путін поїде на переговори до Туреччини, якщо його там не буде.

Президент США Дональд

Водночас, як зазначає AP, Трамп заявив у четвер, що не вважає, що глава кремля володимир путін поїде на переговори до Туреччини з Україною, якщо його там не буде.

"Я не думав, що путін може поїхати, якщо мене там не буде", - сказав Трамп.

Трамп припустив, що може поїхати туди на переговори, якщо путін поїде. Водночас у четвер Трамп заявив: "Я насправді сказав: навіщо йому їхати, якщо я не їду? Тому що я не збирався їхати. Я не планував їхати. Я поїхав би, але я не планував їхати. І я сказав: не думаю, що він поїде, якщо я не поїду".

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Доповнення

15 травня в турецькому Стамбулі очікуються потенційні переговори України та рф.

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від рф припинення вогню і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня. Але заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині, але рівень був навіть нижчий за очікуваний, коли ЗМІ повідомляли, що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров. путіна у кремлі також не вказали як учасника переговорів у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що він сам це пропонував.

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