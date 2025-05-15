Трамп заявив, що все ще може поїхати до Туреччини
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що може поїхати до Стамбула, якщо переговори про припинення вогню між Україною та росією матимуть прогрес. Він також висловив сумнів щодо участі путіна без його присутності.
Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що все ще може поїхати до Стамбула, якщо буде прогрес щодо переговорів про припинення вогню між росією та Україною, пише УНН з посиланням на Daily Sabah.
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"Знаєте, якщо щось трапиться, я поїду в п'ятницю", - сказав Трамп на зустрічі з катарськими чиновниками та бізнесменами у столиці Катару Досі.
Трамп заявив, що не вважає, що путін поїде на переговори до Туреччини, якщо його там не буде.
Президент США Дональд
Водночас, як зазначає AP, Трамп заявив у четвер, що не вважає, що глава кремля володимир путін поїде на переговори до Туреччини з Україною, якщо його там не буде.
"Я не думав, що путін може поїхати, якщо мене там не буде", - сказав Трамп.
Трамп припустив, що може поїхати туди на переговори, якщо путін поїде. Водночас у четвер Трамп заявив: "Я насправді сказав: навіщо йому їхати, якщо я не їду? Тому що я не збирався їхати. Я не планував їхати. Я поїхав би, але я не планував їхати. І я сказав: не думаю, що він поїде, якщо я не поїду".
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Доповнення
15 травня в турецькому Стамбулі очікуються потенційні переговори України та рф.
Президент Володимир Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від рф припинення вогню і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня. Але заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.
У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині, але рівень був навіть нижчий за очікуваний, коли ЗМІ повідомляли, що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров. путіна у кремлі також не вказали як учасника переговорів у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що він сам це пропонував.
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