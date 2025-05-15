путин не будет принимать участие в переговорах с Украиной в Стамбуле - песков

кремль заявил, что путин не планирует участвовать в переговорах между россией и украиной, которые должны состояться в стамбуле.

В кремле сказали, что владимир путин не будет присутствовать на переговорах в Турции. Об этом заявил пресс-секретарь дмитрий песков, пишет УНН. путин не примет участия в переговорах с Украиной, которые состоятся в Стамбуле - заявил дмитрий песков телеканалу CNN. Напомним Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая. владимир путин отправил в Турцию делегацию более низкого уровня на переговоры с Украиной, что уменьшает перспективы мирного прорыва. Госсекретарь США должен присоединиться к переговорам в пятницу. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что может посетить переговоры между россией и Украиной в Турции, если это будет уместно.

