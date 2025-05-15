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путин не будет принимать участие в переговорах с Украиной в Стамбуле - песков

Киев • УНН

 • 134 просмотра

кремль заявил, что путин не планирует участвовать в переговорах между россией и украиной, которые должны состояться в стамбуле.

путин не будет принимать участие в переговорах с Украиной в Стамбуле - песков

В кремле сказали, что владимир путин не будет присутствовать на переговорах в Турции. Об этом заявил пресс-секретарь дмитрий песков, пишет УНН.

путин не примет участия в переговорах с Украиной, которые состоятся в Стамбуле

- заявил дмитрий песков телеканалу CNN.

Напомним

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.

владимир путин отправил в Турцию делегацию более низкого уровня на переговоры с Украиной, что уменьшает перспективы мирного прорыва. Госсекретарь США должен присоединиться к переговорам в пятницу.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что может посетить переговоры между россией и Украиной в Турции, если это будет уместно.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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