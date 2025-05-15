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Делегація нижчого рівня від рф знижує шанси на прорив у переговорах - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

володимир путін відправив до Туреччини делегацію нижчого рівня на переговори з Україною, що зменшує перспективи мирного прориву. Держсекретар США має приєднатися до переговорів у п'ятницю.

Делегація нижчого рівня від рф знижує шанси на прорив у переговорах - Bloomberg

Перспективи досягнення прориву в мирних переговорах між Україною і рф стали ще менш визначеними, через те, що президент росії володимир путін відправив до Туреччини делегацію нижчого рівня і сам буде відсутнім. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, сьогодні провідні дипломати США і Європи зберуться в Антальї. І головною інтригою до цього моменту залишалась імовірна зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом рф володимиром путіним, яка могла стати першою очною дипломатичною розмовою між лідерами з початку повномасштабного вторгнення рф.

Втім, путін вчора ввечері заявив, що направить на переговори з Україною до Стамбула лише делегацію представників нижчого рівня на чолі зі своїм помічником володимиром мединським, що викликало сумніви щодо перспектив якихось конкретних кроків із припинення війни на зустрічах цього тижня.

Держсекретар США Марко Рубіо має приєднатися до спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Кіта Келлогга в Стамбулі в п'ятницю, а Президент України Володимир Зеленський сказав до заяви путіна, що він вирішить, які кроки зробити, щойно рф оголосить, хто буде присутній на переговорах.

Проте наразі незрозуміло, чи зустрінуться офіційні особи США, України та росії безпосередньо, чи обговорення відбуватимуться по черзі, як це було раніше.

Повідомляється, що невизначеність щодо російсько-українських переговорів кинула тінь на зустріч глав МЗС країн НАТО в Антальї, що стартувала у середу ввечері. Переговори між держсекретарем США Марко Рубіо та європейськими дипломатами можуть стати шансом згуртувати підтримку України після ультиматуму ЄС, який вимагав від рф до 12 травня погодитися на 30-денне перемир’я.

Трамп не їде до Туреччини на переговори України та рф - Reuters15.05.25, 00:07 • 45232 перегляди

Європейські лідери заявили, що США підтримують скоординовані санкції проти рф, якщо москва продовжить завдавати ударів по Україні. Але президент США Дональд Трамп публічно не підтримав запропоновану дату припинення вогню, і крайній термін настав і минув, а жодна зі сторін не припинила бойові дії.

Під час бесід між офіційними особами США і Європи на початку цього тижня, про які раніше повідомляло агентство Bloomberg, американська сторона не дала чіткої відповіді на запитання, чи готова вона, як і раніше, запровадити санкції проти рф, якщо атаки триватимуть, або що вона робитиме, якщо путін відмовиться зустрітися із Зеленським і припинити бойові дії.

Очікується, що європейські лідери закличуть Трампа виконати свою погрозу запровадити санкції проти москви, якщо путін відмовиться від зустрічі із Зеленським або рф не погодиться на негайне і беззастережне припинення вогню на цьому тижні, повідомляє Bloomberg.

На тлі того, що путін тепер навряд чи буде присутнім на переговорах сам, незрозуміло, якою мірою європейці та США запроваджуватимуть додаткові санкції проти москви. 

Трамп закликав обидві сторони зустрітися для переговорів і висловив зростаюче невдоволення москвою через її затягування переговорів, включно з погрозами введення нових санкцій. путін продовжував висувати максималістські вимоги, включно з вимогою припинити всю західну військову допомогу Україні.

Читайте також: Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

За інформацією, мединський очолював переговірників росії на зустрічах у Стамбулі незабаром після початку війни в лютому 2022 року. Ці переговори зірвалися на тлі взаємних звинувачень щодо проєкту протоколу російських вимог, які, як пізніше стверджував путін, були значною мірою прийняті Україною. Уряд у Києві відкинув цю заяву.

Рішення путіна призначити  мединського головою делегації "є ознакою неповаги до Вашингтона. Він зробив це, знаючи, що президент США запропонував зустрітися з путіним там

- написав у середу колишній міністр закордонних справ рф андрій козирєв у X.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. Замість нього делегацію очолить помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник голови мзс та заступник міністра оборони рф.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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