Делегация более низкого уровня от рф снижает шансы на прорыв в переговорах - Bloomberg

Перспективы достижения прорыва в мирных переговорах между Украиной и рф стали еще менее определенными, из-за того, что президент россии владимир путин отправил в Турцию делегацию более низкого уровня и сам будет отсутствовать. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, сегодня ведущие дипломаты США и Европы соберутся в Анталье. И главной интригой до этого момента оставалась вероятная встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом рф владимиром путиным, которая могла стать первым очным дипломатическим разговором между лидерами с начала полномасштабного вторжения рф.

Впрочем, путин вчера вечером заявил, что направит на переговоры с Украиной в Стамбул только делегацию представителей более низкого уровня во главе со своим помощником владимиром мединским, что вызвало сомнения относительно перспектив каких-либо конкретных шагов по прекращению войны на встречах на этой неделе.

Госсекретарь США Марко Рубио должен присоединиться к спецпредставителям президента США Стиву Виткоффу и Киту Келлоггу в Стамбуле в пятницу, а Президент Украины Владимир Зеленский сказал до заявления путина, что он решит, какие шаги предпринять, как только рф объявит, кто будет присутствовать на переговорах.

Однако пока неясно, встретятся ли официальные лица США, Украины и россии непосредственно, или обсуждения будут проходить по очереди, как это было раньше.

Сообщается, что неопределенность относительно российско-украинских переговоров бросила тень на встречу глав МИД стран НАТО в Анталье, которая стартовала в среду вечером. Переговоры между госсекретарем США Марко Рубио и европейскими дипломатами могут стать шансом сплотить поддержку Украины после ультиматума ЕС, который требовал от рф до 12 мая согласиться на 30-дневное перемирие.

Трамп не едет в Турцию на переговоры Украины и рф - Reuters

Европейские лидеры заявили, что США поддерживают скоординированные санкции против рф, если москва продолжит наносить удары по Украине. Но президент США Дональд Трамп публично не поддержал предложенную дату прекращения огня, и крайний срок наступил и прошел, а ни одна из сторон не прекратила боевые действия.

Во время бесед между официальными лицами США и Европы в начале этой недели, о которых ранее сообщало агентство Bloomberg, американская сторона не дала четкого ответа на вопрос, готова ли она, как и раньше, ввести санкции против рф, если атаки будут продолжаться, или что она будет делать, если путин откажется встретиться с Зеленским и прекратить боевые действия.

Ожидается, что европейские лидеры призовут Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против москвы, если путин откажется от встречи с Зеленским или рф не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня на этой неделе, сообщает Bloomberg.

На фоне того, что путин теперь вряд ли будет присутствовать на переговорах сам, неясно, в какой мере европейцы и США будут вводить дополнительные санкции против москвы.

Трамп призвал обе стороны встретиться для переговоров и выразил растущее недовольство москвой из-за ее затягивания переговоров, включая угрозы введения новых санкций. путин продолжал выдвигать максималистские требования, включая требование прекратить всю западную военную помощь Украине.

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По информации, мединский возглавлял переговорщиков россии на встречах в Стамбуле вскоре после начала войны в феврале 2022 года. Эти переговоры сорвались на фоне взаимных обвинений относительно проекта протокола российских требований, которые, как позже утверждал путин, были в значительной степени приняты Украиной. Правительство в Киеве отвергло это заявление.

Решение путина назначить мединского главой делегации "является признаком неуважения к Вашингтону. Он сделал это, зная, что президент США предложил встретиться с путиным там - написал в среду бывший министр иностранных дел рф андрей козырев в X.

Напомним

Ранее сообщалось, что российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавит помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель главы мид и заместитель министра обороны рф.