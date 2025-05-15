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Переговоры в Стамбуле могут быть либо сегодня вечером, либо завтра утром - Зеленский
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Переговоры в Стамбуле могут быть либо сегодня вечером, либо завтра утром - Зеленский

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Делегация рф отправилась в Стамбул для переговоров с Украиной

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Российская делегация отправилась во дворец Долмабахче в Стамбуле для переговоров с украинской стороной при участии представителей США. Встреча должна состояться 15 или 16 мая.

Делегация рф отправилась в Стамбул для переговоров с Украиной

Делегация россии, определенная кремлем для переговоров с Украиной в Турции о мирном процессе, отправилась во дворец Долмабахче в Стамбуле, где запланирована встреча с украинской стороной при участии представителей США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

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Продолжение мирного процесса, прерванного в 2022-м: как делегация рф рассматривает переговоры в Стамбуле15.05.25, 17:54 • 716 просмотров

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым уже выехала в Стамбул на переговоры с рф. Встреча, по его словам, состоится вечером 15 мая или уже 16 мая.

Трамп о переговорах в Турции: "Пока я не встречусь с путиным, ничего не произойдет" 15.05.25, 15:21 • 1726 просмотров

Напомним

Американская делегация прибыла в турецкий Стамбул, где ожидаются потенциальные переговоры Украины и рф, техническая делегация из россии также там. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Давление на Украину для прекращения огня было сильнее, чем на россию – Зеленский15.05.25, 17:59 • 1012 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Рустем Умєров
Стамбул
Хакан Фидан
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