Делегация рф отправилась в Стамбул для переговоров с Украиной

Делегация россии, определенная кремлем для переговоров с Украиной в Турции о мирном процессе, отправилась во дворец Долмабахче в Стамбуле, где запланирована встреча с украинской стороной при участии представителей США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым уже выехала в Стамбул на переговоры с рф. Встреча, по его словам, состоится вечером 15 мая или уже 16 мая.

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Напомним

Американская делегация прибыла в турецкий Стамбул, где ожидаются потенциальные переговоры Украины и рф, техническая делегация из россии также там. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

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