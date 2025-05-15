Давление на Украину для прекращения огня было сильнее, чем на россию – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сначала давление на Украину для прекращения огня было сильнее, чем на россию. Тем не менее наше государство шаг за шагом показывало, что оно готово к компромиссам ради мира.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Турции, передает УНН.

С самого начала вы видели, была позиция президента Трампа давления в обе стороны. Это правда и я считаю, что и на нас давили, сильнее, чем на россию. Это я так считаю. Но Украина шаг за шагом демонстрировала, что она стоит. Борется за себя. Но мы просто не собираемся проигрывать свою жизнь и свою землю. Вот и ответ

Президент подчеркнул, что Украина шаг за шагом шла по пути дипломатии, идя на компромиссы. В том числе и по отношению к государству-агрессору.

Шаг за шагом мы подтверждали это на разных дипломатических площадках, соглашаясь на много разных компромиссов. Без каких-либо условий, но у нас много условий и это тоже был компромисс с агрессором. Но если Америка предприняла соответствующие шаги, мы на это пошли