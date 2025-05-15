Давление на Украину для прекращения огня было сильнее, чем на россию – Зеленский

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Переговоры в Стамбуле могут быть либо сегодня вечером, либо завтра утром - Зеленский
15:22 • 1816 просмотра

Переговоры в Стамбуле могут быть либо сегодня вечером, либо завтра утром - Зеленский

15:19 • 4454 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

13:59 • 16209 просмотра

Зеленский решил отправить в Стамбул украинскую делегацию

10:37 • 52004 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 75285 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 144257 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 137206 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 268709 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 103033 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 71657 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
71%
742мм
Популярные новости

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 62023 просмотра

Зеленский прибыл в Анкару

15 мая, 09:17 • 51455 просмотра

Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина

10:49 • 39934 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

12:41 • 45386 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

13:23 • 12610 просмотра
публикации

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

12:41 • 46299 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 147574 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 214942 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 268710 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 213100 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

14:45 • 6724 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

13:23 • 13223 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 62702 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 120031 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 70248 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Давление на Украину для прекращения огня было сильнее, чем на россию – Зеленский

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что сначала на Украину давили сильнее, чем на россию, по поводу прекращения огня. Украина демонстрировала готовность к компромиссам ради мира, но давление должно быть на агрессора.

Давление на Украину для прекращения огня было сильнее, чем на россию – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сначала давление на Украину для прекращения огня было сильнее, чем на россию. Тем не менее наше государство шаг за шагом показывало, что оно готово к компромиссам ради мира.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Турции, передает УНН.

Детали

С самого начала вы видели, была позиция президента Трампа давления в обе стороны. Это правда и я считаю, что и на нас давили, сильнее, чем на россию. Это я так считаю. Но Украина шаг за шагом демонстрировала, что она стоит. Борется за себя. Но мы просто не собираемся проигрывать свою жизнь и свою землю. Вот и ответ

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина шаг за шагом шла по пути дипломатии, идя на компромиссы. В том числе и по отношению к государству-агрессору.

Шаг за шагом мы подтверждали это на разных дипломатических площадках, соглашаясь на много разных компромиссов. Без каких-либо условий, но у нас много условий и это тоже был компромисс с агрессором. Но если Америка предприняла соответствующие шаги, мы на это пошли

- отметил Зеленский.

Также глава государства добавил, что необходимо усилить давление на россию, в частности через санкции.

Давление не может быть в одну сторону и мы хотим, чтобы было давление на россию. Как минимум санкции

- подчеркнул президент.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такой состав российской делегации, который отправил в Турцию российский диктатор владимир путин, - неуважение с его стороны к президенту США Дональду Трампу и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$64.21
Bitcoin
$102,042.30
S&P 500
$5,880.51
Tesla
$337.29
Газ TTF
$35.43
Золото
$3,208.66
Ethereum
$2,502.40