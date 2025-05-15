Давление на Украину для прекращения огня было сильнее, чем на россию – Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что сначала на Украину давили сильнее, чем на россию, по поводу прекращения огня. Украина демонстрировала готовность к компромиссам ради мира, но давление должно быть на агрессора.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сначала давление на Украину для прекращения огня было сильнее, чем на россию. Тем не менее наше государство шаг за шагом показывало, что оно готово к компромиссам ради мира.
Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Турции, передает УНН.
Детали
С самого начала вы видели, была позиция президента Трампа давления в обе стороны. Это правда и я считаю, что и на нас давили, сильнее, чем на россию. Это я так считаю. Но Украина шаг за шагом демонстрировала, что она стоит. Борется за себя. Но мы просто не собираемся проигрывать свою жизнь и свою землю. Вот и ответ
Президент подчеркнул, что Украина шаг за шагом шла по пути дипломатии, идя на компромиссы. В том числе и по отношению к государству-агрессору.
Шаг за шагом мы подтверждали это на разных дипломатических площадках, соглашаясь на много разных компромиссов. Без каких-либо условий, но у нас много условий и это тоже был компромисс с агрессором. Но если Америка предприняла соответствующие шаги, мы на это пошли
Также глава государства добавил, что необходимо усилить давление на россию, в частности через санкции.
Давление не может быть в одну сторону и мы хотим, чтобы было давление на россию. Как минимум санкции
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такой состав российской делегации, который отправил в Турцию российский диктатор владимир путин, - неуважение с его стороны к президенту США Дональду Трампу и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.