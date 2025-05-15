Тиск на Україну задля припинення вогню, був сильніший, ніж на росію - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що спочатку на Україну тиснули сильніше, ніж на росію, щодо припинення вогню. Україна демонструвала готовність до компромісів заради миру, але тиск має бути на агресора.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спершу тиск на Україну задля припинення вогню був сильнішим, ніж на росію. Тим не менш наша держава крок за кроком показувала, що вона готова до компромісів заради миру.
Про це Зеленський заявив під час пресконференції в Туреччині, передає УНН.
Деталі
З самого початку ви бачили, була позиція президента Трампа тиску в обидва боки. Це правда і я вважаю, що і на нас тиснули, сильніше, ніж на росію. Це я так вважаю. Але Україна крок за кроком демонструвала, що вона стоїть. Бореться за себе. Але ми просто не збираємося програвати своє життя і свою землю. Ось і відповідь
Президент наголосив, що Україна крок за кроком йшла шляхом дипломатії, йдучи на компроміси. У тому числі і по відношенню до держави-агресорв.
Крок за кроком ми підтверджували це на різних дипломатичних майданчиках, погоджуючись на багато різних компромісів. Без будь-яких умов, але в нас багато умов і це теж був компроміс з агресором. Але якщо Америка зробила відповідні кроки, ми на це пішли
Також глава держави додав, що необхідно посилити тиск на росію, зокрема через санкції.
Тиск не можу бути в один бік і ми хочемо, щоб був тиск на росію. Як мінімум санкції
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що такий склад російської делегації, який відправив до Туреччини російський диктатор володимир путін, - неповага з його боку до президента США Дональда Трампа і президента Реджепа Таїпа Ердогана.