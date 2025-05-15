Тиск на Україну задля припинення вогню, був сильніший, ніж на росію - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спершу тиск на Україну задля припинення вогню був сильнішим, ніж на росію. Тим не менш наша держава крок за кроком показувала, що вона готова до компромісів заради миру.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції в Туреччині, передає УНН.

З самого початку ви бачили, була позиція президента Трампа тиску в обидва боки. Це правда і я вважаю, що і на нас тиснули, сильніше, ніж на росію. Це я так вважаю. Але Україна крок за кроком демонструвала, що вона стоїть. Бореться за себе. Але ми просто не збираємося програвати своє життя і свою землю. Ось і відповідь

Президент наголосив, що Україна крок за кроком йшла шляхом дипломатії, йдучи на компроміси. У тому числі і по відношенню до держави-агресорв.

Крок за кроком ми підтверджували це на різних дипломатичних майданчиках, погоджуючись на багато різних компромісів. Без будь-яких умов, але в нас багато умов і це теж був компроміс з агресором. Але якщо Америка зробила відповідні кроки, ми на це пішли