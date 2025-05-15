Трамп о переговорах в Турции: "Пока я не встречусь с путиным, ничего не произойдет"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение российского диктатора владимира путина не ехать в Турцию на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопросы журналистов Трамп заявил, что "ничего не знает" о встрече в Турции и о составе российской делегации. В то же время, по его мнению, "ничего не произойдет, пока не будет встречи его (Трампа – ред) с путиным". Примечательно, что разговор произошел на борту президентского самолета.

Ничего не произойдет, пока мы с путиным не встретимся. Я не разочарован российской делегацией в Стамбуле. Я ничего не знаю о ней – заявил Трамп.

Напомним

В пятницу, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Анкары. Он заявил, что его присутствие в Турции - это уже "очень четкое послание" российскому диктатору владимиру путину.

В кремле в ночь на 15 мая сообщили об участниках делегации рф на переговоры в Турции. СМИ сообщали, что на встрече может присутствовать глава МИД рф сергей лавров, но этого не произошло: делегацию возглавил помощник путина владимир мединский.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что уровень российской делегации выглядит бутафорским.