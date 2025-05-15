Трамп про переговори у Туреччині: "Поки я не зустрінусь з путіним, нічого не станеться"

Президент США Дональд Трамп відреагував на рішення російського диктатора володимира путіна не їхати в Туреччину на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресслужба Білого дому, передає УНН.

Відповідаючи на питання журналістів Трамп заявив, що "нічого не знає" про зустріч у Туреччині і про склад російської делегації. Водночас, на його думку, "нічого не станеться, поки не буде зустрічі його (Трампа – ред) з путіним". Примітно, що розмова сталась на борту президентського літака.

Нічого не станеться, поки ми з путіним не зустрінемось. Я не розчарований російською делегацією у Стамбулі. Я нічого не знаю про неї