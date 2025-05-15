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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

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Трамп про переговори у Туреччині: "Поки я не зустрінусь з путіним, нічого не станеться"

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Дональд Трамп прокоментував відсутність путіна на переговорах в Туреччині, заявивши, що будь-які зрушення неможливі без його особистої зустрічі з російським диктатором.

Трамп про переговори у Туреччині: "Поки я не зустрінусь з путіним, нічого не станеться"

Президент США Дональд Трамп відреагував на рішення російського диктатора володимира путіна не їхати в Туреччину на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресслужба Білого дому, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання журналістів Трамп заявив, що "нічого не знає" про зустріч у Туреччині і про склад російської делегації. Водночас, на його думку, "нічого не станеться, поки не буде зустрічі його (Трампа – ред) з путіним". Примітно, що розмова сталась на борту президентського літака.

Нічого не станеться, поки ми з путіним не зустрінемось. Я не розчарований російською делегацією у Стамбулі. Я нічого не знаю про неї

– заявив Трамп.

Нагадаємо

У п’ятницю, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув в аеропорт Анкари. Він заявив, що його присутність у Туреччині - це вже "дуже чітке послання" російському диктатору володимиру путіну.

У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині. ЗМІ повідомляли що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров, але цього не сталось: делегацію очолив помічник путіна володимир мединський.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що рівень російської делегації виглядає бутафорським.

Євген Устименко

Євген Устименко

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