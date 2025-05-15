Трамп про переговори у Туреччині: "Поки я не зустрінусь з путіним, нічого не станеться"
Київ • УНН
Дональд Трамп прокоментував відсутність путіна на переговорах в Туреччині, заявивши, що будь-які зрушення неможливі без його особистої зустрічі з російським диктатором.
Президент США Дональд Трамп відреагував на рішення російського диктатора володимира путіна не їхати в Туреччину на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресслужба Білого дому, передає УНН.
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Відповідаючи на питання журналістів Трамп заявив, що "нічого не знає" про зустріч у Туреччині і про склад російської делегації. Водночас, на його думку, "нічого не станеться, поки не буде зустрічі його (Трампа – ред) з путіним". Примітно, що розмова сталась на борту президентського літака.
Нічого не станеться, поки ми з путіним не зустрінемось. Я не розчарований російською делегацією у Стамбулі. Я нічого не знаю про неї
Нагадаємо
У п’ятницю, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув в аеропорт Анкари. Він заявив, що його присутність у Туреччині - це вже "дуже чітке послання" російському диктатору володимиру путіну.
У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині. ЗМІ повідомляли що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров, але цього не сталось: делегацію очолив помічник путіна володимир мединський.
Водночас Володимир Зеленський заявив, що рівень російської делегації виглядає бутафорським.