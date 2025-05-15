Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що його присутність у Туреччині - це вже "дуже чітке послання" російському диктатору володимиру путіну. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

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На запитання, чи є в нього послання для володимира путіна, Зеленський відповів: "Я тут. Я думаю, що це дуже чітке послання".

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Президент України Зеленський прибув до столиці Туреччини Анкари. Українська делегація також в Туреччині.

Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від рф припинення вогню і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня. Але заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині, але рівень був навіть нижчий за очікуваний, коли ЗМІ повідомляли, що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров.

Зеленський назвав рівень російської делегації для переговорів у Стамбулі "схожим на бутафорський", приземлившись в Анкарі для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зеленський вказав, що українська сторона подумає, що буде робити із переговорами з делегацією рф, які будуть кроки, після розмови з президентом Туреччини Ердоганом.

глава кремля володимир путін закликав до прямих переговорів з Україною минулої неділі, але, як повідомив кремль, вирішив не брати участь у переговорах сьогодні. Замість нього делегацію очолить помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін та заступник міністра оборони рф олександр фомін.

Bloomberg зазначало, що перспективи досягнення прориву в мирних переговорах між Україною і рф стали ще менш визначеними, через те, що президент росії володимир путін відправив до Туреччини делегацію нижчого рівня і сам буде відсутнім.