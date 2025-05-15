Переговорники від США приєднаються до представників України та росії у Стамбулі у четвер ввечері та п'ятницю - WSJ

Високопоставлені американські переговорники мають вирушити до Стамбула на зустріч з представниками України та росії у четвер увечері та п'ятницю. Зустріч між українськими переговорниками нижчого рівня та росіянами у Стамбулі залишається можливою, рішення щодо неї має бути ухвалене впродовж дня. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

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Це складне дипломатичне маневрування відображає спроби України і росії переконати адміністрацію Трампа в тому, що вони зацікавлені у мирному рішенні, але без шкоди для своїх основних позицій. Трамп, який відвідує Перську затоку, зробив припинення війни в Україні своїм ключовим зовнішньополітичним пріоритетом.

Ердоган обговорить з Зеленським припинення вогню та мирні переговори

У середу Трамп натякнув, що може приїхати до Туреччини, якщо Путін також буде присутній. Але російський президент, тримаючи інтригу кілька днів, оголосив за лічені годин до зустрічі, що замість нього росію представить колишній міністр культури володимир мединський.

Незважаючи на цю зневагу, Трамп висловив думку про можливість прориву.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Стамбулі заявив, що українська сторона подумає, що буде робити із переговорами з делегацією рф, які будуть кроки, після розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Бо рівень представництва від росії - "бутафорський".