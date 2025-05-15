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Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина
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Переговорщики от США присоединятся к представителям Украины и России в Стамбуле в четверг вечером и в пятницу - WSJ

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Украинские и российские переговорщики могут встретиться в Стамбуле. США также планируют отправить своих представителей. Трамп намекнул на возможный визит в Турцию.

Переговорщики от США присоединятся к представителям Украины и России в Стамбуле в четверг вечером и в пятницу - WSJ

Высокопоставленные американские переговорщики должны отправиться в Стамбул на встречу с представителями Украины и россии в четверг вечером и пятницу. Встреча между украинскими переговорщиками более низкого уровня и россиянами в Стамбуле остается возможной, решение по ней должно быть принято в течение дня. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Это сложное дипломатическое маневрирование отражает попытки Украины и россии убедить администрацию Трампа в том, что они заинтересованы в мирном решении, но без ущерба для своих основных позиций. Трамп, посещающий Персидский залив, сделал прекращение войны в Украине своим ключевым внешнеполитическим приоритетом.

Эрдоган обсудит с Зеленским прекращение огня и мирные переговоры15.05.25, 12:49 • 1074 просмотра

В среду Трамп намекнул, что может приехать в Турцию, если Путин также будет присутствовать. Но российский президент, держа интригу несколько дней, объявил за считанные часов до встречи, что вместо него россию представит бывший министр культуры владимир мединский.

Несмотря на это пренебрежение, Трамп выразил мнение о возможности прорыва.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Стамбуле заявил, что украинская сторона подумает, что будет делать с переговорами с делегацией рф, какие будут шаги, после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ибо уровень представительства от россии - "бутафорский".

Лилия Набока

Лилия Набока

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