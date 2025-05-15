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Эрдоган обсудит с Зеленским прекращение огня и мирные переговоры

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Президент Турции обсудит с Зеленским прекращение огня и мирные переговоры. Также стороны обменяются мнениями по двусторонней повестке дня.

Эрдоган обсудит с Зеленским прекращение огня и мирные переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с Президентом Украины Владимиром Зеленским прекращение огня и мирные переговоры, сообщил глава управления коммуникаций президента Турции Фахреттин Алтун в четверг в X, пишет УНН.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудит все аспекты последних событий в контексте российско-украинской войны с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который сегодня посетит нашу страну с рабочим визитом. Во время двусторонних и меж делегационных встреч, которые состоятся во время визита, наш Президент будет отмечать подход нашей страны к прекращению огня и безотлагательному началу мирных переговоров

- написал Алтун.

Со слов главы управления коммуникаций Эрдогана, во время встреч также состоится обмен мнениями по вопросам, которые являются ведущими в двусторонней повестке дня.

Напомним 

15 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции Анкары, где, как ожидается, встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 15 мая запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также 15 мая в Турции - в Стамбуле - ожидаются потенциальные переговоры Украины и РФ.

Зеленский примет решение о переговорах с россией в Стамбуле после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня, сообщил украинский чиновник СМИ.

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что ожидает от рф прекращения огня и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая. Но указал, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.

В кремле в ночь на 15 мая сообщили об участниках делегации рф на переговоры в Турции, но уровень был даже ниже ожидаемого, когда СМИ сообщали, что на встрече может присутствовать глава МИД рф сергей лавров. В кремле заявили, что владимир путин не будет присутствовать на переговорах в Турции в четверг, несмотря на то, что он сам это предлагал.

Юлия Шрамко

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