Зеленський вирішить щодо переговорів з росією в Стамбулі після зустрічі з Ердоганом - ЗМІ
Київ • УНН
Зеленський прийме рішення щодо переговорів з росією в Стамбулі після зустрічі з Ердоганом. Російська делегація прибула в Стамбул для запланованих переговорів.
Президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення про переговори з росією у Стамбулі після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом сьогодні, повідомив українська офіційна особа, пише УНН з посиланням на Sky News.
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"Президент розпочне свій візит з Ердоганом в Анкарі, і лише тоді президент вирішить щодо наступних кроків", - як пишуть західні ЗМІ, сказав чиновник AFP після того, як російські державні ЗМІ повідомили, що делегація москви приземлилася в Стамбулі для запланованих переговорів.
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15 травня в турецькому Стамбулі очікуються потенційні переговори України та рф.
Президент Володимир Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від рф припинення вогню і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня. Але заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.
У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині, але рівень був навіть нижчий за очікуваний, коли ЗМІ повідомляли, що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров. путіна у кремлі також не вказали як учасника переговорів у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що він сам це пропонував.
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