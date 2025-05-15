Зеленський вирішить щодо переговорів з росією в Стамбулі після зустрічі з Ердоганом - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення про переговори з росією у Стамбулі після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом сьогодні, повідомив українська офіційна особа, пише УНН з посиланням на Sky News.

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"Президент розпочне свій візит з Ердоганом в Анкарі, і лише тоді президент вирішить щодо наступних кроків", - як пишуть західні ЗМІ, сказав чиновник AFP після того, як російські державні ЗМІ повідомили, що делегація москви приземлилася в Стамбулі для запланованих переговорів.

В Ердогана сьогодні запланована зустріч із Зеленським: деталі

Доповнення

15 травня в турецькому Стамбулі очікуються потенційні переговори України та рф.

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від рф припинення вогню і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня. Але заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині, але рівень був навіть нижчий за очікуваний, коли ЗМІ повідомляли, що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров. путіна у кремлі також не вказали як учасника переговорів у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що він сам це пропонував.

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