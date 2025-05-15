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Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы
06:00 • 16706 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

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Зеленский решит по поводу переговоров с россией в Стамбуле после встречи с Эрдоганом - СМИ

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Зеленский примет решение по поводу переговоров с россией в Стамбуле после встречи с Эрдоганом. Российская делегация прибыла в Стамбул для запланированных переговоров.

Зеленский решит по поводу переговоров с россией в Стамбуле после встречи с Эрдоганом - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский примет решение о переговорах с россией в Стамбуле после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня, сообщил украинский чиновник, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

"Президент начнет свой визит с Эрдоганом в Анкаре, и только тогда президент решит относительно следующих шагов", - как пишут западные СМИ, сказал чиновник AFP после того, как российские государственные СМИ сообщили, что делегация москвы приземлилась в Стамбуле для запланированных переговоров.

У Эрдогана сегодня запланирована встреча с Зеленским: детали15.05.25, 09:49 • 3682 просмотра

Дополнение

15 мая в турецком Стамбуле ожидаются потенциальные переговоры Украины и рф.

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что ожидает от рф прекращения огня и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая. Но заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.

В кремле в ночь на 15 мая сообщили об участниках делегации рф на переговоры в Турции, но уровень был даже ниже ожидаемого, когда СМИ сообщали, что на встрече может присутствовать глава МИД рф сергей лавров. путина в кремле также не указали как участника переговоров в Турции, запланированных на четверг, несмотря на то, что он сам это предлагал.

Трамп заявил, что все еще может поехать в Турцию15.05.25, 10:45 • 1416 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Стамбул
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