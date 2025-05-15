У Эрдогана сегодня запланирована встреча с Зеленским: детали

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сегодня запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, сообщили в его офисе, пишет УНН.

Детали

Согласно обнародованной повестке дня на 15 мая, у Эрдогана сегодня ожидается:

13:00 - официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского (президентский комплекс);

13:05 - двусторонняя встреча (президентский комплекс);

14:00 - межведомственный рабочий ужин (президентский комплекс).

Уже около 15:30 у Эрдогана запланировано мероприятие в конгресс-центре правящей в стране Партии справедливости и развития (AK). А позже - еще одно официальное мероприятие.



Дополнение

Министры иностранных дел Турции Хакан Фидан и Украины Андрей Сибига обсудили усилия по достижению прекращения огня и длительного мира между россией и Украиной, а также запланированный визит Президента Владимира Зеленского в Анкару.