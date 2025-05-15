У Эрдогана сегодня запланирована встреча с Зеленским: детали
Киев • УНН
Сегодня у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Министры иностранных дел обсудили усилия по достижению мира между Украиной и россией.
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сегодня запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, сообщили в его офисе, пишет УНН.
Детали
Согласно обнародованной повестке дня на 15 мая, у Эрдогана сегодня ожидается:
- 13:00 - официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского (президентский комплекс);
- 13:05 - двусторонняя встреча (президентский комплекс);
- 14:00 - межведомственный рабочий ужин (президентский комплекс).
Уже около 15:30 у Эрдогана запланировано мероприятие в конгресс-центре правящей в стране Партии справедливости и развития (AK). А позже - еще одно официальное мероприятие.
Дополнение
Министры иностранных дел Турции Хакан Фидан и Украины Андрей Сибига обсудили усилия по достижению прекращения огня и длительного мира между россией и Украиной, а также запланированный визит Президента Владимира Зеленского в Анкару.