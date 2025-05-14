Україна і Туреччина обговорили запланований візит Зеленського - ЗМІ

Міністри закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та України Андрій Сибіга обговорили зусилля щодо досягнення припинення вогню та тривалого миру між росією та Україною, а також запланований візит Президента Володимира Зеленського до Анкари під час зустрічі у середу, повідомило джерело у МЗС Туреччини, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, як вказано, зустрілися перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у південній турецькій провінції Анталія.

Джерело повідомило, що Фідан підтвердив готовність Туреччини провести будь-які мирні переговори між Україною та росією, не вдаючись до подробиць.

Сам Сибіга у X повідомив, що під час нашої зустрічі подякував Фідану за те, що запросив мене до Туреччини, і поінформував його про останні події на полі бою та на дипломатичному фронті.

"Епіцентр світової дипломатії зараз знаходиться в Туреччині, яка відіграє активну посередницьку роль. Ми вдячні за це. Я підтвердив відданість України миру, нашу негайну і безумовну готовність до повного і тривалого припинення вогню, а також нашу пропозицію про пряму зустріч на найвищому рівні між Україною і росією. путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Президентом Зеленським. Ми провели ґрунтовну розмову про шляхи просування змістовного мирного процесу. Я вдячний своєму колезі за підтримку та цінні поради", – зазначив голова МЗС України.

Доповнення

глава кремля володимир путін поки що не погодився особисто взяти участь у переговорах у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що сам це пропонував. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

Президент США Дональд Трамп продовжив висловлювати зацікавленість у поїздці до Туреччини для можливої ​​зустрічі з високими ставками між Зеленським і путіним, заявивши в середу, що путін "хотів би, щоб я був там", і це залишається "можливістю".