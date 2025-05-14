Україна і Туреччина обговорили запланований візит Зеленського - ЗМІ
Київ • УНН
Хакан Фідан та Андрій Сибіга обговорили мирні ініціативи та запланований візит Зеленського до Анкари. Туреччина готова провести переговори між Україною та росією для досягнення миру.
Міністри закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та України Андрій Сибіга обговорили зусилля щодо досягнення припинення вогню та тривалого миру між росією та Україною, а також запланований візит Президента Володимира Зеленського до Анкари під час зустрічі у середу, повідомило джерело у МЗС Туреччини, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, як вказано, зустрілися перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у південній турецькій провінції Анталія.
Джерело повідомило, що Фідан підтвердив готовність Туреччини провести будь-які мирні переговори між Україною та росією, не вдаючись до подробиць.
Сам Сибіга у X повідомив, що під час нашої зустрічі подякував Фідану за те, що запросив мене до Туреччини, і поінформував його про останні події на полі бою та на дипломатичному фронті.
"Епіцентр світової дипломатії зараз знаходиться в Туреччині, яка відіграє активну посередницьку роль. Ми вдячні за це. Я підтвердив відданість України миру, нашу негайну і безумовну готовність до повного і тривалого припинення вогню, а також нашу пропозицію про пряму зустріч на найвищому рівні між Україною і росією. путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Президентом Зеленським. Ми провели ґрунтовну розмову про шляхи просування змістовного мирного процесу. Я вдячний своєму колезі за підтримку та цінні поради", – зазначив голова МЗС України.
Доповнення
глава кремля володимир путін поки що не погодився особисто взяти участь у переговорах у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що сам це пропонував. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.
Президент США Дональд Трамп продовжив висловлювати зацікавленість у поїздці до Туреччини для можливої зустрічі з високими ставками між Зеленським і путіним, заявивши в середу, що путін "хотів би, щоб я був там", і це залишається "можливістю".