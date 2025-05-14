Украина и Турция обсудили запланированный визит Зеленского - СМИ

Министры иностранных дел Турции Хакан Фидан и Украины Андрей Сибига обсудили усилия по достижению прекращения огня и длительного мира между россией и Украиной, а также запланированный визит Президента Владимира Зеленского в Анкару во время встречи в среду, сообщил источник в МИД Турции, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, как указано, встретились перед неформальной встречей министров иностранных дел стран НАТО в южной турецкой провинции Анталия.

Источник сообщил, что Фидан подтвердил готовность Турции провести любые мирные переговоры между Украиной и россией, не вдаваясь в подробности.

Сам Сибига в X сообщил, что во время нашей встречи поблагодарил Фидана за то, что пригласил меня в Турцию, и проинформировал его о последних событиях на поле боя и на дипломатическом фронте.

"Эпицентр мировой дипломатии сейчас находится в Турции, которая играет активную посредническую роль. Мы благодарны за это. Я подтвердил приверженность Украины миру, нашу немедленную и безусловную готовность к полному и длительному прекращению огня, а также наше предложение о прямой встрече на высшем уровне между Украиной и россией. Путин должен прекратить отвергать прекращение огня и избегать встречи с Президентом Зеленским. Мы провели основательный разговор о путях продвижения содержательного мирного процесса. Я благодарен своему коллеге за поддержку и ценные советы", – отметил глава МИД Украины.

Дополнение

глава кремля владимир путин пока что не согласился лично принять участие в переговорах в Турции, запланированных на четверг, несмотря на то, что сам это предлагал. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.

Президент США Дональд Трамп продолжил выражать заинтересованность в поездке в Турцию для возможной встречи с высокими ставками между Зеленским и путиным, заявив в среду, что путин "хотел бы, чтобы я был там", и это остается "возможностью".