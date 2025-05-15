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Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви
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В Ердогана сьогодні запланована зустріч із Зеленським: деталі

Київ • УНН

 • 3176 перегляди

Сьогодні у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана запланована зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Міністри закордонних справ обговорили зусилля щодо досягнення миру між Україною та росією.

В Ердогана сьогодні запланована зустріч із Зеленським: деталі

У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана сьогодні запланована зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині, повідомили в його офісі, пише УНН.

Деталі

Згідно з оприлюдненим порядком денним на 15 травня, у Ердогана сьогодні очікується:

  • 13:00 - офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського (президентський комплекс);
    • 13:05 - двостороння зустріч (президентський комплекс);
      • 14:00 - міжделегаційна робоча вечеря (президентський комплекс).

        Уже о близько 15:30 в Ердогана запланований захід у конгрес-центрі правлячої у країні Партії справедливості та розвитку (AK). А згодом - ще один офіційний захід.

        Доповнення

        Міністри закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та України Андрій Сибіга обговорили зусилля щодо досягнення припинення вогню та тривалого миру між росією та Україною, а також запланований візит Президента Володимира Зеленського до Анкари.

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        ПолітикаНовини Світу
        Андрій Сибіга
        Реджеп Таїп Ердоган
        Хакан Фідан
        Туреччина
        Володимир Зеленський
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