В Ердогана сьогодні запланована зустріч із Зеленським: деталі
Київ • УНН
Сьогодні у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана запланована зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Міністри закордонних справ обговорили зусилля щодо досягнення миру між Україною та росією.
У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана сьогодні запланована зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині, повідомили в його офісі, пише УНН.
Деталі
Згідно з оприлюдненим порядком денним на 15 травня, у Ердогана сьогодні очікується:
- 13:00 - офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського (президентський комплекс);
- 13:05 - двостороння зустріч (президентський комплекс);
- 14:00 - міжделегаційна робоча вечеря (президентський комплекс).
Уже о близько 15:30 в Ердогана запланований захід у конгрес-центрі правлячої у країні Партії справедливості та розвитку (AK). А згодом - ще один офіційний захід.
Доповнення
Міністри закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та України Андрій Сибіга обговорили зусилля щодо досягнення припинення вогню та тривалого миру між росією та Україною, а також запланований візит Президента Володимира Зеленського до Анкари.