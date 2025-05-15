Зеленський відправився до Туреччини - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський прямує до Туреччини, де він має зустрітися з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, пише УНН з посиланням на Le Monde.

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"Володимир Зеленський вилетів до Анкари (Туреччина), де у четвер він має зустрітися зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом", повідомив AFP український чиновник.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Анкари для участі в переговорах Президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо

У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана 15 травня запланована зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Також 15 травня в Туреччині - у Стамбулі - очікуються потенційні переговори України та рф.

Зеленський ухвалить рішення про переговори з росією у Стамбулі після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом сьогодні, повідомив український чиновник ЗМІ.

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від рф припинення вогню і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня. Але заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині, але рівень був навіть нижчий за очікуваний, коли ЗМІ повідомляли, що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров. путіна у кремлі також не вказали як учасника переговорів у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що він сам це пропонував.