Сибіга прибув до Анкари для участі в переговорах Зеленського

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленський прибув до Анкари
09:17 • 1642 перегляди

Зеленський прибув до Анкари

06:00 • 21046 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 102135 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 107555 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 201748 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 95240 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 66253 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

14 травня, 12:09 • 163338 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Ексклюзив
14 травня, 07:33 • 58825 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
14 травня, 07:17 • 74374 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
6.7м/с
53%
742мм
Популярнi новини

ЗСУ показали ефектне знищення Т-72 та двох бронемашин рф на Покровському напрямку

15 травня, 02:04 • 40870 перегляди

ISW: рф вимагає відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення проксі-уряду в Києві

15 травня, 02:38 • 89232 перегляди

В Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні, але є загроза в Середземному - ВМС

03:36 • 38691 перегляди

Вибухи пролунали у низці обласних центрів України 15 травня

04:23 • 92751 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

05:19 • 52044 перегляди
Публікації

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 96575 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 162937 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 201756 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

14 травня, 12:09 • 163344 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

14 травня, 09:23 • 180438 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

07:51 • 13231 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

05:19 • 52367 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 52280 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

14 травня, 11:12 • 74006 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

14 травня, 09:18 • 83936 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Сибіга прибув до Анкари для участі в переговорах Зеленського

Київ • УНН

 • 600 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Анкари для участі в переговорах Президента України Володимира Зеленського. Він також привітав усіх з Днем вишиванки.

Сибіга прибув до Анкари для участі в переговорах Зеленського

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Анкари для участі в переговорах Президента України Володимира Зеленського. Про це голова МЗС України повідомив в Instagram, пише УНН.

Прибув до Анкари для участі в переговорах Президента України Володимира Зеленського

- написав Сибіга.

"У такій національній "броні" - повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії", - вказав голова МЗС.

Сибіга привітав усіх з Днем вишиванки. "Одягайтеся в національне вбрання та пишайтеся нашими традиціями", - зазначив він.

Нагадаємо

У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана 15 травня запланована зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Також 15 травня в Туреччині - у Стамбулі - очікуються потенційні переговори України та рф.

Зеленський ухвалить рішення про переговори з росією у Стамбулі після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом сьогодні, повідомив український чиновник ЗМІ.

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від рф припинення вогню і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня. Але заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині, але рівень був навіть нижчий за очікуваний, коли ЗМІ повідомляли, що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров. путіна у кремлі також не вказали як учасника переговорів у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що він сам це пропонував.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Анкара
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$63.64
Bitcoin
$102,237.60
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$35.21
Золото
$3,165.50
Ethereum
$2,566.22