Сибіга прибув до Анкари для участі в переговорах Зеленського

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Анкари для участі в переговорах Президента України Володимира Зеленського. Про це голова МЗС України повідомив в Instagram, пише УНН.

Прибув до Анкари для участі в переговорах Президента України Володимира Зеленського - написав Сибіга.

"У такій національній "броні" - повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії", - вказав голова МЗС.

Сибіга привітав усіх з Днем вишиванки. "Одягайтеся в національне вбрання та пишайтеся нашими традиціями", - зазначив він.

Нагадаємо

У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана 15 травня запланована зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Також 15 травня в Туреччині - у Стамбулі - очікуються потенційні переговори України та рф.

Зеленський ухвалить рішення про переговори з росією у Стамбулі після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом сьогодні, повідомив український чиновник ЗМІ.

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від рф припинення вогню і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня. Але заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині, але рівень був навіть нижчий за очікуваний, коли ЗМІ повідомляли, що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров. путіна у кремлі також не вказали як учасника переговорів у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що він сам це пропонував.