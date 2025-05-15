Сибига прибыл в Анкару для участия в переговорах Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл в Анкару для участия в переговорах Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом глава МИД Украины сообщил в Instagram, пишет УНН.

Прибыл в Анкару для участия в переговорах Президента Украины Владимира Зеленского - написал Сибига.

"В такой национальной "броне" - полная боевая готовность ко дню интенсивной дипломатии", - указал глава МИД.

Сибига поздравил всех с Днем вышиванки. "Одевайтесь в национальную одежду и гордитесь нашими традициями", - отметил он.

Напомним

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 15 мая запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также 15 мая в Турции - в Стамбуле - ожидаются потенциальные переговоры Украины и рф.

Зеленский примет решение о переговорах с россией в Стамбуле после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня, сообщил украинский чиновник СМИ.

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что ожидает от рф прекращения огня и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая. Но заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.

В кремле в ночь на 15 мая сообщили об участниках делегации рф на переговоры в Турции, но уровень был даже ниже ожидаемого, когда СМИ сообщали, что на встрече может присутствовать глава мид рф сергей лавров. путина в кремле также не указали в качестве участника переговоров в Турции, запланированных на четверг, несмотря на то, что он сам это предлагал.