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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
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Ердоган обговорить з Зеленським припинення вогню та мирні переговори

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

Президент Туреччини обговорить з Зеленським припинення вогню та мирні переговори. Також сторони обміняються думками з двостороннього порядку денного.

Ердоган обговорить з Зеленським припинення вогню та мирні переговори

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить з Президентом України Володимиром Зеленським припинення вогню та мирні переговори, повідомив голова управління комунікацій президента Туреччини Фахреттін Алтун у четвер у X, пише УНН.

Президент Реджеп Таїп Ердоган обговорить усі аспекти останніх подій у контексті російсько-української війни із Президентом України Володимиром Зеленським, який сьогодні відвідає нашу країну з робочим візитом. Під час двосторонніх та міжделегаційних зустрічей, які відбудуться під час візиту, наш Президент наголошуватиме на підході нашої країни до припинення вогню та невідкладного початку мирних переговорів

- написав Алтун.

Зі слів голови управління комунікацій Ердогана, під час зустрічей також відбудеться обмін думками з питань, які є провідними у двосторонньому порядку денному.

Нагадаємо 

15 травня Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Туреччини Анкари, де, як очікується, зустрінеться з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана 15 травня запланована зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Також 15 травня в Туреччині - у Стамбулі - очікуються потенційні переговори України та рф.

Зеленський ухвалить рішення про переговори з росією у Стамбулі після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом сьогодні, повідомив український чиновник ЗМІ.

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від рф припинення вогню і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня. Але вказав, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині, але рівень був навіть нижчий за очікуваний, коли ЗМІ повідомляли, що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров. У кремлі заявили, що володимир путін не буде присутній на переговорах у Туреччині у четвер, попри те, що він сам це пропонував.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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