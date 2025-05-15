Ердоган обговорить з Зеленським припинення вогню та мирні переговори
Київ • УНН
Президент Туреччини обговорить з Зеленським припинення вогню та мирні переговори. Також сторони обміняються думками з двостороннього порядку денного.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить з Президентом України Володимиром Зеленським припинення вогню та мирні переговори, повідомив голова управління комунікацій президента Туреччини Фахреттін Алтун у четвер у X, пише УНН.
Президент Реджеп Таїп Ердоган обговорить усі аспекти останніх подій у контексті російсько-української війни із Президентом України Володимиром Зеленським, який сьогодні відвідає нашу країну з робочим візитом. Під час двосторонніх та міжделегаційних зустрічей, які відбудуться під час візиту, наш Президент наголошуватиме на підході нашої країни до припинення вогню та невідкладного початку мирних переговорів
Зі слів голови управління комунікацій Ердогана, під час зустрічей також відбудеться обмін думками з питань, які є провідними у двосторонньому порядку денному.
Нагадаємо
15 травня Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Туреччини Анкари, де, як очікується, зустрінеться з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.
У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана 15 травня запланована зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.
Також 15 травня в Туреччині - у Стамбулі - очікуються потенційні переговори України та рф.
Зеленський ухвалить рішення про переговори з росією у Стамбулі після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом сьогодні, повідомив український чиновник ЗМІ.
Президент Володимир Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від рф припинення вогню і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня. Але вказав, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.
У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині, але рівень був навіть нижчий за очікуваний, коли ЗМІ повідомляли, що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров. У кремлі заявили, що володимир путін не буде присутній на переговорах у Туреччині у четвер, попри те, що він сам це пропонував.