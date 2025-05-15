$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина
10:49 • 1090 просмотра

Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина

10:37 • 3606 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

09:17 • 12372 просмотра

Зеленский прибыл в Анкару

06:00 • 37531 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 115698 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 120568 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 225153 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 101003 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 70266 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

14 мая, 12:09 • 176674 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
7.7м/с
49%
742мм
Популярные новости

ВСУ показали эффектное уничтожение Т-72 и двух бронемашин рф на Покровском направлении

15 мая, 02:04 • 53176 просмотра

ISW: рф требует отказа НАТО от политики открытых дверей для Украины и установления прокси-правительства в Киеве

15 мая, 02:38 • 115630 просмотра

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМС

15 мая, 03:36 • 51575 просмотра

Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая

15 мая, 04:23 • 106015 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

05:19 • 70371 просмотра
публикации

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 109782 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 176486 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 225153 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 176674 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

14 мая, 09:23 • 192586 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

07:51 • 19121 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

05:19 • 70737 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 56930 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 78268 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

14 мая, 09:18 • 87948 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию для переговоров. Он заявил, что его присутствие там является четким сигналом для российского диктатора.

Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что его присутствие в Турции - это уже "очень четкое послание" российскому диктатору владимиру путину. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

На вопрос, есть ли у него послание для владимира путина, Зеленский ответил: "Я здесь. Я думаю, что это очень четкое послание".

Переговорщики от США присоединятся к представителям Украины и России в Стамбуле в четверг вечером и в пятницу - WSJ 15.05.25, 13:34 • 710 просмотров

Дополнение

Президент Украины Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару. Украинская делегация также в Турции.

Зеленский 11 мая заявлял, что ожидает от рф прекращения огня и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая. Но заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.

В кремле в ночь на 15 мая сообщили об участниках делегации рф на переговоры в Турции, но уровень был даже ниже ожидаемого, когда СМИ сообщали, что на встрече может присутствовать глава МИД рф сергей лавров.

Зеленский назвал уровень российской делегации для переговоров в Стамбуле "похожим на бутафорский", приземлившись в Анкаре для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленский указал, что украинская сторона подумает, что будет делать с переговорами с делегацией рф, какие будут шаги, после разговора с президентом Турции Эрдоганом.

глава кремля владимир путин призвал к прямым переговорам с Украиной в минувшее воскресенье, но, как сообщил кремль, решил не участвовать в переговорах сегодня. Вместо него делегацию возглавит помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.

Bloomberg отмечало, что перспективы достижения прорыва в мирных переговорах между Украиной и рф стали еще менее определенными, из-за того, что президент россии владимир путин отправил в Турцию делегацию более низкого уровня и сам будет отсутствовать. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Анкара
Турция
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$63.53
Bitcoin
$101,849.60
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$34.67
Золото
$3,167.79
Ethereum
$2,541.05