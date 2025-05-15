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Украина заинтересована в участии в переговорах в Стамбуле, ждем сигналов от США и Турции - Зеленский
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Украина заинтересована в участии в переговорах в Стамбуле, ждем сигналов от США и Турции - Зеленский

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Продолжение мирного процесса, прерванного в 2022-м: как делегация рф рассматривает переговоры в Стамбуле

Киев • УНН

 • 156 просмотра

российская делегация рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. По словам Мединского, делегация настроена на конструктив и поиск разрешения конфликта.

Продолжение мирного процесса, прерванного в 2022-м: как делегация рф рассматривает переговоры в Стамбуле

российская делегация рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022-м. Об этом заявил глава российской делегации, направленной в Стамбул, владимир мединский, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По словам мединского, делегация россии в Стамбуле обладает необходимыми компетенциями.

российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта 

- подчеркнул он.

Кроме того, по словам мединского, "задача делегации россии в Стамбуле - установление долгосрочного мира и устранение причин конфликта".

Делегация рф готова к возможным компромиссам - мединский о переговорах в Стамбуле15.05.25, 17:00 • 2024 просмотра

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в Стамбул украинскую делегацию для встречи с российской, но не всю, она направлена для того, чтобы попытаться достичь первых шагов по деэскалации.

Напомним 

После прибытия в Анкару Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона подумает, что будет делать с переговорами с делегацией рф и какие будут шаги, после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

российский диктатор владимир путин решил не принимать участие в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавил помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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