Продолжение мирного процесса, прерванного в 2022-м: как делегация рф рассматривает переговоры в Стамбуле
Киев • УНН
российская делегация рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. По словам Мединского, делегация настроена на конструктив и поиск разрешения конфликта.
российская делегация рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022-м. Об этом заявил глава российской делегации, направленной в Стамбул, владимир мединский, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По словам мединского, делегация россии в Стамбуле обладает необходимыми компетенциями.
российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта
Кроме того, по словам мединского, "задача делегации россии в Стамбуле - установление долгосрочного мира и устранение причин конфликта".
Делегация рф готова к возможным компромиссам - мединский о переговорах в Стамбуле15.05.25, 17:00 • 2024 просмотра
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в Стамбул украинскую делегацию для встречи с российской, но не всю, она направлена для того, чтобы попытаться достичь первых шагов по деэскалации.
Напомним
После прибытия в Анкару Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона подумает, что будет делать с переговорами с делегацией рф и какие будут шаги, после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
российский диктатор владимир путин решил не принимать участие в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавил помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.