Делегация рф готова к возможным компромиссам - мединский о переговорах в Стамбуле
Киев • УНН
Глава российской делегации заявил о готовности к компромиссам на переговорах в Стамбуле. По его словам, российская делегация сохраняет рабочий настрой.
Глава российской делегации, направленной в Стамбул, владимир мединский перед переговорами заявил о готовности "к возможным компромиссам, их обсуждению", передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По данным росСМИ, мединский заявил, что российская делегация сохраняет рабочее настроение перед переговорами в Стамбуле.
Мы готовы к возможным компромиссам, их обсуждению
В генконсульстве рф заявили, что на данный момент переговоры с делегацией Украины в Стамбуле не отменены15.05.25, 16:42 • 1586 просмотров
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По данным росСМИ, в ближайшее время в Стамбуле ожидается заявление российской делегации.
Известно, что речь идет о заявлении мединского, которое ожидается ожидается в 17:30.