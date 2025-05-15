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Украина заинтересована в участии в переговорах в Стамбуле, ждем сигналов от США и Турции - Зеленский
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Делегация рф готова к возможным компромиссам - мединский о переговорах в Стамбуле

Киев • УНН

 • 2016 просмотра

Глава российской делегации заявил о готовности к компромиссам на переговорах в Стамбуле. По его словам, российская делегация сохраняет рабочий настрой.

Делегация рф готова к возможным компромиссам - мединский о переговорах в Стамбуле

Глава российской делегации, направленной в Стамбул, владимир мединский перед переговорами заявил о готовности "к возможным компромиссам, их обсуждению", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, мединский заявил, что российская делегация сохраняет рабочее настроение перед переговорами в Стамбуле.

Мы готовы к возможным компромиссам, их обсуждению 

- цитируют росСМИ слова мединского.

В генконсульстве рф заявили, что на данный момент переговоры с делегацией Украины в Стамбуле не отменены15.05.25, 16:42 • 1586 просмотров

Добавим

По данным росСМИ, в ближайшее время в Стамбуле ожидается заявление российской делегации.

Известно, что речь идет о заявлении мединского, которое ожидается ожидается в 17:30.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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