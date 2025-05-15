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Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации
12:41 • 22710 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

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В генконсульстве рф заявили, что на данный момент переговоры с делегацией Украины в Стамбуле не отменены

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Российское генконсульство заявило, что переговоры делегаций россии и Украины в Стамбуле на данный момент не отменены. Ожидается заявление российской делегации, в частности мединского, в 17:30.

В генконсульстве рф заявили, что на данный момент переговоры с делегацией Украины в Стамбуле не отменены

Об отмене переговоров россии и Украины в Стамбуле на данный момент речь не идет. Соответствующее заявление представителя российского генконсульства цитируют росСМИ, передает УНН.

В настоящее время переговоры делегаций россии и Украины в Стамбуле не отменены

- заявил представитель российского генконсульства.

Украина может направить команду на переговоры с рф в Стамбуле - СМИ15.05.25, 16:02 • 2686 просмотров

Добавим

По данным росСМИ, в ближайшее время в Стамбуле ожидается заявление российской делегации.

Известно, что речь идет о заявлении мединского, которое ожидается в 17:30.

Встреча Зеленского и Эрдогана завершилась - Anadolu15.05.25, 16:30 • 2140 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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