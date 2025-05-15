В генконсульстве рф заявили, что на данный момент переговоры с делегацией Украины в Стамбуле не отменены
Киев • УНН
Российское генконсульство заявило, что переговоры делегаций россии и Украины в Стамбуле на данный момент не отменены. Ожидается заявление российской делегации, в частности мединского, в 17:30.
Об отмене переговоров россии и Украины в Стамбуле на данный момент речь не идет. Соответствующее заявление представителя российского генконсульства цитируют росСМИ, передает УНН.
В настоящее время переговоры делегаций россии и Украины в Стамбуле не отменены
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По данным росСМИ, в ближайшее время в Стамбуле ожидается заявление российской делегации.
Известно, что речь идет о заявлении мединского, которое ожидается в 17:30.
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