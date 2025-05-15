У генконсульстві рф заявили, що наразі переговори з делегацією України у Стамбулі не скасовані
Київ • УНН
Російське генконсульство заявило, що переговори делегацій росії та України в Стамбулі наразі не скасовані. Очікується заява російської делегації, зокрема мединського, о 17:30.
Про скасування переговорів росії та України у Стамбулі на даний момент не йдеться. Відповідну заяву речника російського генконсульства цитують росЗМІ, передає УНН.
Наразі переговори делегацій росії та України у Стамбулі не скасовані
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За даними росЗМІ, найближчим часом у Стамбулі очікується заява російської делегації.
Відомо, що йдеться про заяву мединського, яка очікується очікується о 17:30.
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