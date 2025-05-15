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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
12:41 • 23164 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

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Україна може направити команду на переговори з рф у Стамбулі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2714 перегляди

Українська делегація може відвідати Стамбул для переговорів з рф, щоб оцінити серйозність намірів росіян. Зеленський обговорить подальші кроки після розмови з Ердоганом.

Україна може направити команду на переговори з рф у Стамбулі - ЗМІ

Україна розглядає можливість направлення своєї делегації на переговори з росією у Стамбулі, щоб почути, що скаже російська делегація. Про це Reuters повідомило українське дипломатичне джерело, передає УНН.

Деталі

Україна розглядає можливість направлення команди на переговори з росією у Стамбулі, щоб побачити, що скаже делегація Москви

- повідомило джерело.

Джерело повідомило, що Україна також хоче визначити, чи має російська команда повноваження приймати будь-які рішення.

Співрозмовник Reuters заявив, що якщо російська делегація буде готова до "серйозної розмови", українська сторона може взаємодіяти з командою.

Але якщо російська делегація не продемонструє жодного серйозного підходу до переговорів, "ми матимемо право зробити висновок, що це російська шарада, а не змістовна робота заради миру

– сказало джерело.

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася15.05.25, 15:41 • 22881 перегляд

Доповнення

Після прибуття до Анкари Володимир Зеленський заявив, що українська сторона подумає, що буде робити із переговорами з делегацією рф і які будуть кроки, після розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. Замість нього делегацію очолить помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін та заступник міністра оборони рф олександр фомін.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомляв, що американська делегація прибула до турецького Стамбула, де очікуються потенційні переговори України та рф. Технічна делегація з росії також вже знаходиться там.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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