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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
12:41 • 22961 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

Київ • УНН

 • 22920 перегляди

ЗМІ повідомляють, що путін відправив на переговори в Стамбулі делегацію низького рівня, що може свідчити про небажання домовлятися. Зеленський назвав росіян "театральним реквізитом".

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

Перемовини української та російської делегацій у Стамбулі, які очікувалися сьогодні, 15 травня, все ніяк не можуть початися, в першу чергу через те, що на противагу українській делегації, представленій вищими посадовцями держави, російський диктатор володимир путін прислав тих, кого преса вже охрестила "технократами". Які ще висновки робить з цієї ситуація світова преса - розбирався кореспондент УНН.

володимир путін не боїться реакції Трампа

"Як би не розгорталися ці надзвичайні дипломатичні хованки в Туреччині, на момент написання статті є один ключовий висновок. кремль не боїться подальших санкцій, тиску з боку Європи і не піддається вмовлянням президента Дональда Трампа. Президент росії володимир путін вважає потенційні внутрішні пастки через фотографію разом з лідером США та його українським ворогом набагато більшими, ніж можлива шкода, яку може завдати гнів Трампа", - пише CNN.

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Видання зазначає, що таке рішення російського диктатора "вже окупилося", адже першою реакцією Трампа на категоричну відмову кремля у прямих переговорах між Зеленським і путіним була заява, що очільник Білого дому ніколи не очікував, що російський лідер поїде у Туреччину.

"москва прийняла своє рішення. Команда, яку було відправлено до Стамбула, мала нижчий технічний рівень, навіть не відповідала старшинству державного секретаря США Марко Рубіо, який зараз перебуває в країні", - зазначило видання.

Чи почне Володимир Зеленський переговори

Також CNN пише, що тепер Зеленський стоїть перед незручним вибором. Український лідер залишатися в Туреччині достатньо довго, щоб Трамп знав, що він серйозно налаштований на зустріч, але не настільки довго, щоб виглядало, що він чекає на путіна.

Він повинен або відкинути стамбульську ініціативу росії як занадто пізню, або ж вступити в неї та таким чином розпочати абсолютно новий шлях у мирних переговорах, які майже нікуди не привели вже понад три місяці

- зазначило видання.

"Технократи" від росії

Видання Sky News вважає, що своїми діями путін намагається принизити Володимира Зеленського. Значною мірою це виражалося тим, що росія до останнього не оприлюднювала, хто від її імені прибуде до Стамбула.

"Я думаю, що публікація списку об 11-й годині минулої ночі, коли всі чекали до останнього моменту, щоб дізнатися, який склад російської делегації, є виявом влади, а також проявом неповаги до України", - вважає московський кореспондент видання Айвор Беннет.

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Беннетт зазначив, що делегація, яка відправляється до Стамбула, складається не з провідної команди росії, а зі звичайних технічних спеціалістів, що унеможливлює повноцінні переговори.

Підтвердження цій думці можна знайти у матеріалі The Guardian, яка наводить слова самого Президента Володимира Зеленського. У своїх перших коментарях після приземлення в Анкарі Володимир Зеленський назвав російську делегацію, яка прибула до Стамбула, значною мірою "театральним реквізитом".

"Ми контактуємо з американською стороною, я вважаю, що вони також будуть присутні в Туреччині на високому рівні. Що стосується росіян, то побачимо. Офіційно нічого не підтверджено, але з того, що ми спостерігали, це більше схоже на театральний реквізит, ніж на серйозний", – сказав він.

"Що ми знаємо напевно. Це хто насправді приймає рішення з російського боку. І ми будемо діяти відповідно", – додав він, вочевидь натякаючи на володимира путіна.

The Guardian також нагадав, що російську делегацію очолить володимир мединський, радник володимира путіна, який очолював єдиний попередній раунд прямих мирних переговорів з Україною в Стамбулі у 2022 році.

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Головні дипломати росії не прибудуть

Видання також звернуло увагу, що росія не послала в Туреччину своїх двох головних дипломатів – юрія ушакова та сергія лаврова, – які брали участь у попередніх переговорах високого рівня з американськими чиновниками в Саудівській Аравії.

"Рішення москви знову призначити мединського свідчить про те, що кремль намагається відновити переговори на тій самій основі, що й у 2022 році. Раунд, який широко вважається безрезультатним через максималістські вимоги росії, включаючи обмеження щодо військових сил та суверенітету України", - робить висновок видання.

The Telegraph пише, що Володимир Зеленський заявив, що він направив делегацію "найвищого рівня", включаючи міністра закордонних справ, керівників військових та розвідувальних служб, а також високопосадовців зі свого офісу.

Для того, щоб прийняти будь-які рішення, які можуть призвести до справедливого миру

- підкреслив український лідер.

Своїми діями володимир путін фактично показав, що він не має наміру припиняти свою агресивну війну проти нашої держави. Більше того, він спробує витягнути максимальну кількість "козирів" з цієї провокативної ситуації, яку сам створив.

Наразі перемовини, які планувалися на першу половину дня перенесли на післяобідній час. Варто очікувати рішення України та її союзників щодо того, чи мають ці переговори бодай якийсь сенс.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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