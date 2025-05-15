кремлівська команда у Стамбулі прагне "довгострокової мирної угоди" - мединський

голова російської делегації, направленої до Стамбула, володимир мединський заявив, що москва прагне "довгострокового миру" на перших прямих мирних переговорах з Україною за більш ніж три роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram мединського.

мединський заявив, що росія діє згідно зі своїми обіцянками.

Прибули до Стамбула за дорученням Президента. Як було обіцяно – 15 травня. Налаштовані на серйозну професійну роботу. Сенс запропонованих путіним прямих переговорів – вийти встановлення довгострокового і міцного світу, усунувши першопричини конфлікту