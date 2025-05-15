кремлівська команда у Стамбулі прагне "довгострокової мирної угоди" - мединський
Київ • УНН
Голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що москва прагне встановити довгостроковий мир на перших за три роки прямих переговорах з Україною. Переговорники від США приєднаються до зустрічі.
голова російської делегації, направленої до Стамбула, володимир мединський заявив, що москва прагне "довгострокового миру" на перших прямих мирних переговорах з Україною за більш ніж три роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram мединського.
Деталі
мединський заявив, що росія діє згідно зі своїми обіцянками.
Прибули до Стамбула за дорученням Президента. Як було обіцяно – 15 травня. Налаштовані на серйозну професійну роботу. Сенс запропонованих путіним прямих переговорів – вийти встановлення довгострокового і міцного світу, усунувши першопричини конфлікту
Переговорники від США приєднаються до представників України та росії у Стамбулі у четвер ввечері та п'ятницю - WSJ15.05.25, 13:34 • 1886 переглядiв
Представник кремля також процитував розпорядження путіна щодо формування делегації для переговорів у Стамбулі.
До російської делегації увійшли
- заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін,
- начальник головного управління генерального штабу зс рф
- заступник міністра оборони рф олександр фомін
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