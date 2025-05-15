кремлівська команда у Стамбулі прагне "довгострокової мирної угоди" - мединський

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
10:49 • 11556 перегляди

Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

10:37 • 24953 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

09:17 • 26424 перегляди

Зеленський прибув до Анкари

15 травня, 06:00 • 51188 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 127863 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 127023 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 241542 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 101761 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 70803 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

14 травня, 12:09 • 189507 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6.5м/с
49%
742мм
Популярнi новини

ISW: рф вимагає відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення проксі-уряду в Києві

15 травня, 02:38 • 141333 перегляди

В Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні, але є загроза в Середземному - ВМС

15 травня, 03:36 • 64429 перегляди

Вибухи пролунали у низці обласних центрів України 15 травня

15 травня, 04:23 • 119285 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 88813 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

07:51 • 28081 перегляди
Публікації

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 122707 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 189909 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 241542 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

14 травня, 12:09 • 189507 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

14 травня, 09:23 • 204708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

07:51 • 28147 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 88876 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 61767 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

14 травня, 11:12 • 82704 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

14 травня, 09:18 • 92167 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

кремлівська команда у Стамбулі прагне "довгострокової мирної угоди" - мединський

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що москва прагне встановити довгостроковий мир на перших за три роки прямих переговорах з Україною. Переговорники від США приєднаються до зустрічі.

кремлівська команда у Стамбулі прагне "довгострокової мирної угоди" - мединський

голова російської делегації, направленої до Стамбула, володимир мединський заявив, що москва прагне "довгострокового миру" на перших прямих мирних переговорах з Україною за більш ніж три роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram мединського.

Деталі

мединський заявив, що росія діє згідно зі своїми обіцянками.

Прибули до Стамбула за дорученням Президента. Як було обіцяно – 15 травня. Налаштовані на серйозну професійну роботу. Сенс запропонованих путіним прямих переговорів – вийти встановлення довгострокового і міцного світу, усунувши першопричини конфлікту 

- написав мединський.

Переговорники від США приєднаються до представників України та росії у Стамбулі у четвер ввечері та п'ятницю - WSJ15.05.25, 13:34 • 1886 переглядiв

Представник кремля також процитував розпорядження путіна щодо формування делегації для переговорів у Стамбулі.

До російської делегації увійшли 

  • заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін,
    • начальник головного управління генерального штабу зс рф
      • заступник міністра оборони рф олександр фомін

        Нагадаємо

        В Анкарі розпочалася зустріч президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

        Лілія Набока

        Лілія Набока

        ВійнаПолітика
        Стамбул
        Реджеп Таїп Ердоган
        Анкара
        Туреччина
        Володимир Зеленський
        Сполучені Штати
        Україна
        Brent
        $64.11
        Bitcoin
        $102,389.50
        S&P 500
        $5,892.31
        Tesla
        $348.33
        Газ TTF
        $34.62
        Золото
        $3,181.81
        Ethereum
        $2,555.55