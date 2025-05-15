кремлевская команда в Стамбуле стремится к "долгосрочному мирному соглашению" - мединский

глава российской делегации, направленной в Стамбул, владимир мединский заявил, что москва стремится к "долгосрочному миру" на первых прямых мирных переговорах с Украиной за более чем три года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram мединского.

Детали

мединский заявил, что россия действует согласно своим обещаниям.

Прибыли в Стамбул по поручению Президента. Как было обещано – 15 мая. Настроены на серьезную профессиональную работу. Смысл предложенных путиным прямых переговоров – выйти установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта - написал мединский.

Переговорщики от США присоединятся к представителям Украины и России в Стамбуле в четверг вечером и в пятницу - WSJ

мединский также процитировал распоряжение путина о формировании делегации для переговоров в Стамбуле.

В российскую делегацию вошли

заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин,

начальник главного управления генерального штаба вс рф

заместитель министра обороны рф александр фомин

Напомним

В Анкаре началась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.