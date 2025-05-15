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кремлевская команда в Стамбуле стремится к "долгосрочному мирному соглашению" - мединский

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что москва стремится установить долгосрочный мир на первых за три года прямых переговорах с Украиной. Переговорщики от США присоединятся к встрече.

кремлевская команда в Стамбуле стремится к "долгосрочному мирному соглашению" - мединский

глава российской делегации, направленной в Стамбул, владимир мединский заявил, что москва стремится к "долгосрочному миру" на первых прямых мирных переговорах с Украиной за более чем три года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram мединского.

Детали

мединский заявил, что россия действует согласно своим обещаниям.

Прибыли в Стамбул по поручению Президента. Как было обещано – 15 мая. Настроены на серьезную профессиональную работу. Смысл предложенных путиным прямых переговоров – выйти установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта 

- написал мединский.

Переговорщики от США присоединятся к представителям Украины и России в Стамбуле в четверг вечером и в пятницу - WSJ 15.05.25, 13:34 • 1636 просмотров

мединский также процитировал распоряжение путина о формировании делегации для переговоров в Стамбуле.

В российскую делегацию вошли 

  • заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин,
    • начальник главного управления генерального штаба вс рф
      • заместитель министра обороны рф александр фомин

        Напомним

        В Анкаре началась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

        Лилия Набока

        Лилия Набока

        Войнаполитика
        Стамбул
        Реджеп Тайип Эрдоган
        Анкара
        Турция
        Владимир Зеленский
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