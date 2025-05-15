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Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации
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Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

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Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

Киев • УНН

 • 13745 просмотра

СМИ сообщают, что путин отправил на переговоры в Стамбуле делегацию низкого уровня, что может свидетельствовать о нежелании договариваться. Зеленский назвал россиян "театральным реквизитом".

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле, которые ожидались сегодня, 15 мая, все никак не могут начаться, в первую очередь из-за того, что в противовес украинской делегации, представленной высшими должностными лицами государства, российский диктатор владимир путин прислал тех, кого пресса уже окрестила "технократами". Какие еще выводы делает из этой ситуации мировая пресса - разбирался корреспондент УНН.

владимир путин не боится реакции Трампа

"Как бы ни разворачивались эти чрезвычайные дипломатические прятки в Турции, на момент написания статьи есть один ключевой вывод. кремль не боится дальнейших санкций, давления со стороны Европы и не поддается уговорам президента Дональда Трампа. Президент россии владимир путин считает потенциальные внутренние ловушки из-за фотографии вместе с лидером США и его украинским врагом гораздо большими, чем возможный вред, который может нанести гнев Трампа", - пишет CNN.

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Издание отмечает, что такое решение российского диктатора "уже окупилось", ведь первой реакцией Трампа на категорический отказ кремля в прямых переговорах между Зеленским и путиным было заявление, что глава Белого дома никогда не ожидал, что российский лидер поедет в Турцию.

"москва приняла свое решение. Команда, которая была отправлена в Стамбул, имела более низкий технический уровень, даже не соответствовала старшинству государственного секретаря США Марко Рубио, который сейчас находится в стране", - отметило издание.

Начнет ли Владимир Зеленский переговоры

Также CNN пишет, что теперь Зеленский стоит перед неудобным выбором. Украинский лидер оставаться в Турции достаточно долго, чтобы Трамп знал, что он серьезно настроен на встречу, но не настолько долго, чтобы выглядело, что он ждет путина.

Он должен либо отвергнуть стамбульскую инициативу россии как слишком позднюю, или же вступить в нее и таким образом начать совершенно новый путь в мирных переговорах, которые почти никуда не привели уже более трех месяцев

- отметило издание.

"Технократы" от россии

Издание Sky News считает, что своими действиями путин пытается унизить Владимира Зеленского. В значительной степени это выражалось тем, что россия до последнего не обнародовала, кто от ее имени прибудет в Стамбул.

"Я думаю, что публикация списка в 11 часов прошлой ночью, когда все ждали до последнего момента, чтобы узнать, какой состав российской делегации, является проявлением власти, а также проявлением неуважения к Украине", - считает московский корреспондент издания Айвор Беннет.

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Беннетт отметил, что делегация, которая отправляется в Стамбул, состоит не из ведущей команды россии, а из обычных технических специалистов, что делает невозможными полноценные переговоры.

Подтверждение этой мысли можно найти в материале The Guardian, которая приводит слова самого Президента Владимира Зеленского. В своих первых комментариях после приземления в Анкаре Владимир Зеленский назвал российскую делегацию, прибывшую в Стамбул, в значительной степени "театральным реквизитом".

"Мы контактируем с американской стороной, я считаю, что они также будут присутствовать в Турции на высоком уровне. Что касается россиян, то увидим. Официально ничего не подтверждено, но из того, что мы наблюдали, это больше похоже на театральный реквизит, чем на серьезный", – сказал он.

"Что мы знаем наверняка. Это кто на самом деле принимает решение с российской стороны. И мы будем действовать соответственно", – добавил он, очевидно намекая на владимира путина.

The Guardian также напомнил, что российскую делегацию возглавит владимир мединский, советник владимира путина, который возглавлял единственный предыдущий раунд прямых мирных переговоров с Украиной в Стамбуле в 2022 году.

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Главные дипломаты россии не прибудут

Издание также обратило внимание, что россия не послала в Турцию своих двух главных дипломатов – юрия ушакова и сергея лаврова, – которые принимали участие в предыдущих переговорах высокого уровня с американскими чиновниками в Саудовской Аравии.

"Решение москвы снова назначить мединского свидетельствует о том, что кремль пытается возобновить переговоры на той же основе, что и в 2022 году. Раунд, который широко считается безрезультатным из-за максималистских требований россии, включая ограничения в отношении военных сил и суверенитета Украины", - делает вывод издание.

The Telegraph пишет, что Владимир Зеленский заявил, что он направил делегацию "высочайшего уровня", включая министра иностранных дел, руководителей военных и разведывательных служб, а также высокопоставленных чиновников из своего офиса.

Для того, чтобы принять любые решения, которые могут привести к справедливому миру

- подчеркнул украинский лидер.

Своими действиями владимир путин фактически показал, что он не намерен прекращать свою агрессивную войну против нашего государства. Более того, он попытается вытащить максимальное количество "козырей" из этой провокативной ситуации, которую сам создал.

Сейчас переговоры, которые планировались на первую половину дня, перенесли на послеобеденное время. Стоит ожидать решения Украины и ее союзников относительно того, имеют ли эти переговоры хоть какой-то смысл.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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