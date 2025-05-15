путин в ближайшие дни в Стамбул не поедет - песков

российский диктатор владимир путин не планирует посещать Стамбул в ближайшие дни. Кроме того, кремль не готовит встречу путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщают росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, передает УНН.

Нет, пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался. Поэтому пока сказать нечего