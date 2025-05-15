путин в ближайшие дни в Стамбул не поедет - песков
Киев • УНН
Владимир Путин не собирается посещать Стамбул в ближайшее время, заявил Дмитрий Песков. Встреча с Трампом также не готовится, для этого нужны определенные предпосылки.
российский диктатор владимир путин не планирует посещать Стамбул в ближайшие дни. Кроме того, кремль не готовит встречу путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщают росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, передает УНН.
Нет, пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался. Поэтому пока сказать нечего
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В то же время заместитель министра иностранных дел россии сергей рябков заявил, что для подготовки встречи путина и Трампа нужен "целый ряд предпосылок, это не вопрос только прогресса или его отсутствия по Украине".
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Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что его присутствие в Турции - это уже "очень четкое послание" российскому диктатору владимиру путину.