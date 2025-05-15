путин в ближайшие дни в Стамбул не поедет - песков

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина
10:49 • 8818 просмотра

Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина

10:37 • 18487 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

09:17 • 21197 просмотра

Зеленский прибыл в Анкару

06:00 • 46106 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 123345 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 124506 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 235318 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 101505 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 70614 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

14 мая, 12:09 • 184632 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6.7м/с
48%
742мм
Популярные новости

ВСУ показали эффектное уничтожение Т-72 и двух бронемашин рф на Покровском направлении

15 мая, 02:04 • 60373 просмотра

ISW: рф требует отказа НАТО от политики открытых дверей для Украины и установления прокси-правительства в Киеве

15 мая, 02:38 • 130685 просмотра

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМС

15 мая, 03:36 • 59173 просмотра

Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая

15 мая, 04:23 • 113844 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 81123 просмотра
публикации

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 117770 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 184807 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 235318 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 184633 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

14 мая, 09:23 • 200097 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

07:51 • 22462 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 81766 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 59792 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 80882 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

14 мая, 09:18 • 90423 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

путин в ближайшие дни в Стамбул не поедет - песков

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Владимир Путин не собирается посещать Стамбул в ближайшее время, заявил Дмитрий Песков. Встреча с Трампом также не готовится, для этого нужны определенные предпосылки.

путин в ближайшие дни в Стамбул не поедет - песков

российский диктатор владимир путин не планирует посещать Стамбул в ближайшие дни. Кроме того, кремль не готовит встречу путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщают росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, передает УНН.

Нет, пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался. Поэтому пока сказать нечего

 - заявил песков, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский и Эрдоган встретились в Анкаре15.05.25, 13:38 • 1566 просмотров

В то же время заместитель министра иностранных дел россии сергей рябков заявил, что для подготовки встречи путина и Трампа нужен "целый ряд предпосылок, это не вопрос только прогресса или его отсутствия по Украине".

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии14.05.25, 19:00 • 184266 просмотров

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что его присутствие в Турции - это уже "очень четкое послание" российскому диктатору владимиру путину.

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Стамбул
Турция
Владимир Зеленский
Brent
$63.98
Bitcoin
$101,832.10
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,181.41
Ethereum
$2,547.37