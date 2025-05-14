Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

До встречи делегаций Украины и россии в Турции остается совсем мало времени. Уже завтра могут начаться переговоры о прекращении огня, которые, потенциально, должны стать первым шагом к установлению устойчивого мира. УНН напоминает, откуда появилась идея таких переговоров и как развивалась ситуация до этого момента.

Неожиданная инициатива владимира путина

российский диктатор владимир путин в прошлое воскресенье предложил возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. По его словам, государство агрессор якобы никогда не отказывалось от диалога с украинской властью.

"Призываю возобновить прямые переговоры, без всяких предварительных условий", - заявил диктатор.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера кремля владимира путина в Турции 15 мая.

"Мы ждем с завтрашнего дня (понедельник, 12 мая - ред.) прекращения огня - полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", - написал Зеленский.

Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

В тот же день глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил сомнение, что российский диктатор владимир путин согласится прилететь в Стамбул на переговоры с Президентом Владимиром Зеленским.

Дипломат, в частности, прокомментировал заявление Зеленского о том, что он ожидает от рф прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера кремля в Турции 15 мая. "Это то, что делает настоящий лидер. Он ни за кем и ни за чем не прячется", - отметил Сибига.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если путин откажется от переговоров в Турции, это окончательно покажет нежелание рф двигаться в сторону мира. По его словам, Украина готова к переговорам, но, прежде всего, необходимо прекращение огня.

"Украина готова к любому формату переговоров с россией, но первоочередным должно быть прекращение огня", - подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП указал, что невозможно вести переговоры, когда украинский народ круглосуточно находится под атаками российских ракет и дронов, поэтому установление режима прекращения огня является важной и необходимой предпосылкой.

"Мы подтвердили, что Президент Зеленский готов и будет в Турции. Вчера было очень сильное и четкое заявление президента Трампа, что он ожидает присутствия обоих лидеров в Турции. Он также думает о возможности визита туда. Считаю, что, если владимир путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что россия не хочет заканчивать эту войну, что россия не хочет и не готова к каким-либо переговорам", - сказал Ермак.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что Владимир Зеленский будет вести переговоры в Стамбуле исключительно с российским диктатором владимиром путиным, поскольку только тот может принять решение прекратить войну против Украины. При этом он отверг кандидатуру предыдущего главы российской делегации в Стамбуле владимира мединского.

"Это не формат президента. Тем более мединский имеет не совсем понятный статус. Вряд ли этот человек сможет решать фундаментальные вопросы. Зная систему власти в россии, мы должны понимать, что даже министры, вроде лаврова, вряд ли уполномочены принимать те или иные решения, которые являются идеей фикс самого путина", - пояснил Подоляк.

Реакция Дональда Трампа

В воскресенье, 11 мая, Президент Дональд Трамп сделал первое заявление относительно возможной встречи Владимира Зеленского и владимира путина, опубликовав соответствующее сообщение.

"Потенциально большой день для россии и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "кровавая баня", надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший МИР. Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Впереди большая неделя!" - написал Трамп.

Переговоры Владимира Зеленского и Раджепа Эрдогана

12 мая Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны, а также Президент подчеркнул, что Украина готова к прямым переговорам с российским диктатором путиным

"Разговаривал с президентом Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне содействовать дипломатии. Одинаково видим необходимость прекращения огня. Также нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Мы готовы к прямым переговорам с путиным", - написал Зеленский.

Чего ожидает Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что готов встретиться с российским диктатором путиным в Анкаре или Стамбуле. Он отметил, что если путин прибудет, то сделает все, чтобы договориться о прекращении огня. Он сказал, что уже существует соответствующая договоренность с турецким президентом Раджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы проговорили с Эрдоганом, что у меня будет встреча с ним в столице Турции - Анкаре. Она будет в четверг, 15 мая. Мы будем ждать встречи с путиным в Турции, чтобы россия не манипулировала городами и не говорила, что путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул, я сразу хочу сказать, что если путин прилетает в Стамбул, а не столицу, я передал сигнал Эрдогану и турецкая сторона готова, что мы с Эрдоганом полетим в Стамбул", - заявил Зеленский.

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При этом Зеленский подчеркнул, что первоочередным предметом переговоров будет прекращение огня. Только это даст возможность проговорить все остальные элементы окончания войны. Он также подчеркнул, что только после политической воли лидеров есть смысл в переговорах в формате рабочих групп.

"Если сегодня путин говорит "я не хочу", опять же миллиард причин может быть - сначала хотел, потом понял, что я готов - уже не хочет. Но если будет шаг, если он скажет, что хочет прекращения огня, то тогда это будет путь к проговариванию всех остальных элементов окончания войны", - пояснил Зеленский.

Зеленский также добавил, что если путин не прибудет в Турцию, то должны быть усилены санкции против рф. В частности, 17 пакет, который сейчас рассматривает Европейский Союз.

"Я считаю, что это значит, что не будет никакого результата в том или ином формате, каких-либо встреч и тому подобное. Все зашло достаточно глубоко в вопрос прекращения огня", - сказал Зеленский.

Что говорят в рф

После заявления владимира путина 11 мая, страна агрессор так и не подтвердила непосредственного участия российского диктатора путина во встрече с украинской делегацией.

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"В этом плане ничего не изменилось. Мы все сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было. Но я могу подтвердить, что все сказанное президентом. Российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг. То есть завтра", - сообщил пресс-секретарь путина дмитрий песков.

Это уже не первый раз, когда российская сторона уклоняется от прямого ответа по этому вопросу.

песков повторил лишь расплывчатые тезисы, что президент США Дональд Трамп может использовать свое огромное влияние на Украину, чтобы "заставить ее ближе подойти к идее переговоров". По его словам, Киев не готов к этому.

"путин поддержал прекращение огня, но в условиях, когда армия рф уверенно продвигается на фронте, на время перемирия следует прекратить поставки западных вооружений, а также подготовку личного состава ВСУ, иначе этот период даст Украине преимущество", - сказал песков.

Стоит также обратить внимание, что, в отличие от украинского президента, путин никоим образом не прокомментировал лично свое присутствие или отсутствие на переговорах в Турции. The Washington Post писал, что россию на переговорах с Украиной в Стамбуле будут представлять министр иностранных дел сергей лавров и помощник российского диктатора путина по внешней политике юрий ушаков.

Чего ожидают партнеры

В Государственном департаменте США считают, что переговоры Украины и россии в Стамбуле могут приблизить стороны к прекращению огня и установлению прочного мира. По мнению спикера Государственного департамента США Томми Пиготта, эта встреча может стать решающей.

"Как сказал президент (Дональд Трамп - ред.), это критическая возможность попытаться достичь прекращения огня и попытаться достичь прочного мира. Президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы эти прямые переговоры состоялись", - сказал Пиготт.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация будет участвовать во встрече. Ее возглавит госсекретарь Марко Рубио.

"Я очень надеюсь, что в четверг будут переговоры, и есть уже первые результаты. Наши люди туда поедут. Марко Рубио туда поедет. Мы очень надеемся, что мы сможем что-то сделать", - сказал Трамп.

При этом сам президент Трамп, несмотря на свои постоянные заявления, что с путиным можно иметь дело, в среду заявил, что не знает, появится ли российский диктатор на переговорах в Турции.

"Он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы собираемся это выяснить", - сказал Трамп журналистам, которые путешествовали на борту Air Force One в Катар, сообщает Reuters.

Как отмечает издание, Дональд Трамп заявлял, что может посетить Турцию для переговоров в рамках своей поездки на Ближний Восток на этой неделе.

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Также в Соединенных Штатах выразили надежду, что президент путин примет участие в возможных мирных переговорах в Стамбуле. Ранее Reuters сообщал, что в Вашингтоне не ожидают объявления планов москвы по участию в переговорах в Турции до четверга.

Турецкие чиновники не ожидают визита президента США Дональда Трампа в четверг, но они не полностью исключают возможность поездки в ближайшие дни, особенно если к нему присоединится глава кремля владимир путин, заявили высокопоставленные турецкие чиновники на условиях анонимности.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио в пятницу, 16 мая, поедет в Турцию для участия в российско-украинских переговорах.

По данным Reuters, Виткофф сообщил журналистам в Дохе, что пока неясно, примет ли президент россии владимир путин участие в запланированных переговорах.

Что касается европейских лидеров, то канцлер ФРГ Фридрих Мерц во вторник, 13 мая, заявил, что ЕС готов к более жестким санкциям против россии, если на этой неделе не будет достигнут прогресс в прекращении войны в Украине. Зеленский готов к переговорам.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил вечером, 14 мая, что Украина и россия предпринимают попытки согласовать свои позиции. Они пытаются сделать это, не теряя позиций в публичной дипломатии и стратегической политической коммуникации.

"Сейчас происходит невероятно интенсивный дипломатический обмен. Многие стороны ведут переговоры друг с другом. Завтра в Стамбуле запланированы переговоры. Есть определенные делегации. Есть делегации, состав которых еще определяется", - сказал Фидан.

Главный дипломат Турции отметил, что точный формат еще не понятен.

"Сейчас стороны пытаются согласовать свои позиции. С другой стороны, конечно, они пытаются сделать это, не теряя позиций в публичной дипломатии и стратегической политической коммуникации. Мы это понимаем, честно говоря. Потому что у каждого есть своя база... Но важная стратегическая цель для нас - как можно скорее достичь прекращения огня и начать систематические мирные переговоры. Это очень важный вопрос для нашего региона", - заявил Фидан.

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Вместо итогов

Россияне намерены держать в напряжении все цивилизованные страны, а не только Украину. Сегодня они несколько раз подчеркнули, что не раскроют состав своей делегации. Также непонятно, будет ли там владимир путин. Скорее всего, только завтра мир увидит, насколько искренними были намерения российского диктатора о переговорах, о которых он объявил 11 мая.

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В случае, как путин в очередной раз откажется от прямых переговоров, есть надежда, что руководителям некоторых окончательно станет понятно, что российский диктатор преследует только одну цель - уничтожить Украину.